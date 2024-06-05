05 июня 2024, 23:38

Рекультивацию полигонов ТКО в Подмосковье рассмотрели на форуме «Экология»

Минэкологии
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Международный форум «Экология» завершился в Подмосковье. Мероприятие проводится в 15-й раз и посвящено ликвидации накопленного вреда.

Руководитель ГБУМО «Дирекция экологических проектов» Оксана Родионова приняла участие в пленарной сессии форума. Она поделилась опытом региона в проведении рекультивации объектов накопленного вреда с 2017 года, отметив, что специалисты самостоятельно проложили путь в этой важной работе и теперь могут делиться опытом с коллегами из других регионов.

Деятельность по рекультивации объектов накопленного вреда проводится в рамках проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». За восемь лет более 327 гектаров земель, загрязненных свалками, были рекультивированы в Подмосковье. Соответствующие мероприятие помогли улучшить качество жизни почти свыше 2,2 миллиона человек.

Оксана Родионова выразила готовность помочь другим регионам в важной работе по улучшению состояния окружающей среды через ликвидацию объектов накопленного вреда. Работы по рекультивации на оставшихся шести полигонах ТКО в Подмосковье будут завершены в этом году.

«Мы всегда открыты к диалогу и готовы помочь в общей важной работе по улучшению состояния окружающей среды путем ликвидации объектов накопленного вреда», - подытожила Оксана Родионова.

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Свалки Полигоны Нацпроекты Экология
05 июня 2024, 23:59
Подмосковный параатлет Денис Гнездилов установил рекорд в толкании ядра
Getty Images
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Спортсмен Денис Гнездилов из Подмосковья установил новый всероссийский рекорд в толкании ядра по параатлетике. Соответствующее достижение было зарегистрировано на кубке чемпионов.

Представитель Подмосковья, чемпион паралимпийских игр и заслуженный мастер спорта России Денис Гнездилов установил новый рекорд России в классе F40, достигнув результата в толкании ядра в 11 метров 57 сантиметров на соревнованиях «Кубок чемпионов по параатлетике».

Денис Гнездилов стал победителем паралимпиады 2020 года, где он установил мировой рекорд в толкании ядра - 11 метров 16 сантиметров. Атлет из Подмосковья выступает за региональный центр спортивной подготовки по паралимпийским видам спорта.

Соревнования кубка чемпионов по параатлетике проходят с 3 по 7 июня в Екатеринбурге на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец». Турнир проводится в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Рекорды
05 июня 2024, 23:21
Хоккеисты из Красногорска завоевали бронзу на чемпионате Москвы и области
фото: Полина Абрамович и Ксения Кувалдина
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Команда РАНХиГС из Красногорска завоевала бронзовые медали открытого чемпионата студенческой хоккейной лиги Москвы и Московской области. В матче за третье место они соревновались с представителями РГСУ из Москвы и одержали победу со счетом 5:2.

В прошлом сезоне команда РАНХиГС не попала в тройку лучших из восьми участников, но в этом году среди 35 участников чемпионата стала бронзовым призером.

Другая команда Московской области «Армада» из Одинцовского городского округа стала серебряным призером малого кубка, а хоккеисты Губернского колледжа из Серпухова также вошли в тройку лучших. Семь команд из различных районов Подмосковья участвовали в розыгрыше большого кубка.

Соревнования проводились в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография» Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Спортсмены Хоккей
05 июня 2024, 23:05
Вопросы обеспечения безопасности на водоемах рассмотрели в Подмосковье
фото: Полина Абрамович и Ксения Кувалдина
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Заседание коллегии Главного управления МЧС России по Московской области состоялось 5 июня в Химках. Мероприятие прошло под председательством руководителя чрезвычайного ведомства региона генерал-лейтенанта внутренней службы Сергея Полетыкина.

В ходе заседания обсуждались вопросы обеспечения безопасности в Подмосковье. В мероприятии приняли участие руководитель Главного управления гражданской защиты Московской области Сергей Самолевский, начальник Московской областной противопожарно-спасательной службы Геннадий Пестов, а также представители других служб и ведомств.

Основное внимание уделили подготовке к купальному сезону в Подмосковье. Главный государственный инспектор по маломерным судам Московской области Рашид Мусаев сообщил о планах открыть 81 пляж в муниципальных образованиях региона. Инспекторы ГИМС помогают муниципалитетам в обеспечении безопасности на водных объектах, проводят рейды для выявления незаконных пляжей.

Сергей Полетыкин поручил провести разъяснительную работу с детьми о безопасности на водоемах, организовать занятия по этой теме в лагерях и учреждениях образования, а также провести акцию «Научись плавать» во время летних каникул.

На заседании также подвели итоги весеннего половодья 2024 года в Московской области и обсудили планы развития подразделений добровольной пожарной охраны в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Химки
05 июня 2024, 22:45
Депутат Мособлдумы Рожнов отметил пользу для граждан от налоговой реформы
Freepik
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Новую налоговую систему планируют начать выстраивать в России с 2025 года. Соответствующий пакет законопроектов был передан в Госдуму и направлен на рассмотрение в регионы.

Заместитель председателя Московской областной Думы Олег Рожнов заявил, что налоговая реформа обсуждается как в обществе, так и в различных экспертных группах. Он назвал решение о ее проведении давно ожидаемым.

«Люди, которые зарабатывают больше, будут платить повышенные налоги. Это социальная справедливость, но при том, что это прогрессивная шкала возрастает по мере уровня доходов», указал Рожнов.

Рожнов обратил отдельное внимание на то, что средства, полученные от налогоплательщиков, будут направлены на социально-экономическое развитие страны, в частности на реализацию новых национальных проектов.

В заключение депутат добавил, что одной из главных задач реформы является выстраивание справедливой и сбалансированной системы налогообложения граждан.

«Необходимо сократить неравенство в обществе, обеспечить стабильные условия для реализации долгосрочных инвестиционных проектов», - подытожил Рожнов.

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Налоги Депутаты Мособлдума

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