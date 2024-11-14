Рекультивацию бывшего мусорного полигона в Шатуре завершат к 15 ноября

Резиденты особой экономической зоны «Дубна» получили почти 600 миллионов рублей льготных займов в этом году. Кредиты промышленным предприятиям выдали федеральный подмосковный Фонды развития промышленности.

По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, общий объем инвестиций в реализацию проектов ОЭЗ «Дубна» превышает 1,6 миллиардов рублей.

«Реализация инвестпроектов на территории ОЭЗ „Дубна“, поддержанных льготными займами ФРП Московской области и ФРП РФ, позволит создать порядка 160 рабочих мест для жителей муниципалитета, - добавила Зиновьева.

Фонд развития промышленности может предоставить льготный заем от 10 до 150 миллионов рублей, при этом общий бюджет проекта должен превышать 14,5 миллионов рублей для покупки оборудования и 62,5 миллионов для программы импортозамещения.

Предприятие может получить заем на срок до семи лет с процентной ставкой от 1 до 5%. Также компании могут претендовать на компенсацию процентов по кредитам на приобретение или создание основных средств организации.

«Особенно выгодно пользоваться кредитами, которые предоставляет наш фонд, при быстро растущей инфляции и возрастающей ключевой ставке, что удорожает стоимость кредитов для бизнеса. Мы же предлагаем компаниям иные условия - максимально льготная ставка фиксируется ФРП МО на весь срок займа и не зависит от изменения ключевой ставки ЦБ», - рассказал директор Фонда развития промышленности Московской области Павел Ильин.