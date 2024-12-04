04 декабря 2024, 18:00

Рекультивация трех мусорных полигонов Подмосковья завершится к концу года

Министерство экологии и природопользования Московской области
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Экологический форум «Национальные проекты в сфере экологии Подмосковья: вызовы и решения» прошел в Доме Правительства Московской области. Мероприятие организовала Общественная палата региона.

На форуме собрались члены Общественной палаты, муниципальных Общественных палат, депутаты Государственной думы и Московской областной думы, представители региональных властей, руководители экологических общественных движений и эксперты в данной сфере.

На пленарном заседании выступил министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида, который отметил, что регион занимает лидирующие позиции в реализации федерального проекта «Чистая страна» в рамках национального проекта «Экология». Он рассказал, что за шесть лет в области рекультивировали 24 полигона ТКО, и общий объем вложений составил более 21 миллиарда рублей.

«До конца года закончим рекультивацию еще трех объектов: „Лесная“, Непейно, „Шатурский“», - добавил Павел Бида.

В обсуждении также принял участие председатель Центрального совета ВООП Вячеслав Фетисов. Он подчеркнул важность вовлечения молодежи в защиту окружающей среды и формирование экологической культуры. Фетисов отметил, что восстановление нарушенных экосистем должно сочетаться с воспитанием у детей и подростков ответственного отношения к природе.

Кроме того, Павел Бида ответил на вопросы представителей городских округов, которые интересовались системой бюджетирования проектов по очистке прудов и озер в Подмосковье, полигонов, нуждающихся в рекультивации, а также планами министерства экологии и природопользования.

Он акцентировал внимание на важности активного участия всех слоев общества в экологических проектах и программах, подчеркивая, что совместные усилия могут привести к значительным успехам в сохранении окружающей среды и созданию комфортных условий для будущих поколений.

Природа Полигоны Экология Мусор
04 декабря 2024, 18:36
Урок мужества провели для учащихся школы № 2 в Лобне
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В школе № 2 городского округа Лобня прошел урок мужества. Заместитель председателя местного отделения «Боевого Братства» и краевед Андрей Тишков рассказал ребятам о событиях 1941 года на Лобненском рубеже обороны Москвы.

Школьники узнали о подвигах солдат Красной Армии и познакомились с интересными фактами о сражениях на Лобненском рубеже. Историк Андрей Тишков показал собравшимся фотографии, сделанные в 1941 году, карты и схемы. Материалы для урока мужества предоставил Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации.

После выступления краеведа состоялась дискуссия. Собравшиеся делились мнениями, знаниями и выводами о событиях тех лет. Учащиеся смогли задать Андрею Тишкову все волнующие их вопросы о боях на Лобненском рубеже.

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Лобня Школьники История Патриотизм
04 декабря 2024, 18:08
Рождественские чтения прошли в дошкольном отделении «Чайка» в Лобне
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Круглый стол на тему «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений» провели в дошкольном отделении «Чайка». Мероприятие организовали в рамках Рождественских образовательных чтений.

В дошкольном отделении «Чайка» собрались педагоги, ученики, представители духовенства и городской администрации, а также депутаты. Почетным гостем Рождественских чтений стал настоятель Киово-Спасского храма протоиерей Михаил. Он выступил куратором и наставником мероприятия.

«Вы делаете серьезное и очень важное дело. Не сомневаюсь, что и дальше мы все, нашими совместными усилиями, будем продолжать делать все возможное для воспитания нравственной высокодуховной личности», - подчеркнул первый заместитель главы городского округа Лобня Владимир Зиновьев.

По итогам встречи депутат Московской областной думы Михаил Мурзаков наградил педагогов школы № 9 почетными грамотами и благодарственными письмами.

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Лобня Религия Образование
04 декабря 2024, 17:57
Подмосковные борцы выиграли 3 медали на международном турнире
Фото: Федерация спортивной борьбы России
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Подмосковные спортсмены выиграли 3 медали на международном турнире по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева. Они забрали одно золото, одно серебро и одну бронзу.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, золотую медаль получил Алибек Амиров, который одолел противника из Киргизии Нурболота Бердикулова.

Серебро завоевал борец Данил Григорьев, а бронзу - Билал Берсанукаев.

Турнир проходил с 27 ноября по 1 декабря в Минске. В нем участвовали свыше 100 спортсменов из России, Болгарии, Казахстана, Киргизии и Белоруссии.

Спортсмены
04 декабря 2024, 17:55
Более 15 компаний стали участниками ярмарки вакансий в Лобненском колледже
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На базе филиала колледжа «Подмосковье» городского округа Лобня прошла ярмарка вакансий для будущих выпускников. В ней приняли участие 16 предприятий муниципалитета.

Свои вакансии на мероприятии представили такие крупные работодатели, как «Международный аэропорт Шереметьево», Отдел Министерства внутренних дел России по городскому округу Лобня, пекарня «Пастричи», «Аэроэкспресс», «Металлпрофиль», «Теплоэнергетическая компания-10» и другие.

Будущим выпускникам рассказали о свободных вакансиях и условиях труда. Ребята познакомились и с представителями различных профессий, расспросили их о нюансах и особенностях работы.

Отметим, что в городском округе Лобня для студентов и старшеклассников школ регулярно проводят экскурсии на предприятия.

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Лобня Работа Студенты

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