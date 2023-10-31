Рекультивация полигона «Заволенье» в Подмосковье улучшила условия жизни для 54 тысяч человек
Работы по рекультивации полигона ТКО «Заволенье» завершились в Подмосковье в рамках федерального проекта «Чистая страна». Об этом сообщил министр экологии Московской области Тихон Фирсов.
«Это был один из сложнейших полигонов Подмосковья для выбора решений по рекультивации. Полигон эксплуатировался 50 лет, за это время его площадь выросла почти до 12 гектаров, накопилось свыше 900 тысяч кубометров отходов. По сути, это была несанкционированная свалка, отравлявшая жизнь людей. Ближайшие дома находятся всего в 600 метрах», - напомнил Тихон Фирсов.
По словам министра, ликвидация накопленного экологического ущерба улучшила условия жизни для 53,9 тысячи жителей близлежащих поселений.
Рекультивацию «Заволенья» с апреля прошлого года проводила компания «Техноконцепт».
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