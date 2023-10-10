Рекультивация бывших мусорных полигонов завершилась в Талдоме и Орехово-Зуеве
Рекультивация бывших мусорных полигонов «Талдомский» и «Заволенье» завершилась в Подмосковье. В Минэкологии региона уточнили, что работы выполнили по федеральному проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология».
«Идет приемка работ на полигонах „Заволенье“ в Орехово-Зуевском округе и „Талдомский“. Что касается остальных, то наиболее близки к финишу „Поварово“ в Солнечногорске и „Ядрово“ в Волоколамске», - подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
На трех объектах из шести оставшихся работы выполнили на 70% и более. Это полигоны «Егорьевский», «Воловичи» в Коломне и «Сафоново» в Раменском. Все объекты рекультивируют в 2024 году.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.
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