Рекультивация бывшего мусорного полигона в Шатуре достигла 56%

«На настоящий момент полностью завершены работы по устройству дренажа и шпунтового ограждения. На 99% завершено формирование тела полигона и армогрунтовой стены. Рекультивация проходит в соответствии с графиком», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Полигон закрыли в 2020 году. За время работы он скопил в себе 2,5 тысячи кубических метров отходов и занял площадь 14,2 гектара. Ожидается, что рекультивация объекта завершится уже в 2024 году.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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