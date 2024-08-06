Рекордное за сутки число обращений зарегистрировали в МОДКТОБ

За помощью обратились сразу 37 пациентов. Рост обращений летом в больнице связали с каникулами - большую часть времени дети предоставлены сами себе, поскольку не ходят в школу и не посещают кружки и секции.

«Главный совет для родителей - следите за детьми, страхуйте их на уличных спортивных площадках, горках, детских площадках», - заявил главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Он также призвал взрослых позаботиться о безопасности детей во время катания на роликах и самокатах.

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