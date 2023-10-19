Рекордное количество алюминия отсортировали на комплексах «РТ-Инвест» с начала года

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Рост связан с постоянной работой по улучшению качества отбора вторичных материальных ресурсов, проводимой на комплексах, а также повышенным спросом на напитки в алюминиевой таре.

Лидером по количеству отбора алюминия за девять месяцев стал КПО «Дон» в Кашире - 900 тонн. Второе место занял комплекс «Север» в Сергиевом Посаде, третье - КПО «Юг» в Коломне. Четверку лидеров замкнул комплекс «Храброво» в Можайске - там отсортировали 600 тонн отходов.

Отмечается, что цветные металлы, к которым относится алюминий, наносят большой вред окружающей среде. Алюминий долго разлагается и выделяет токсичные вещества.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о необходимость усиления борьбы с выбросом мусора на территориях, не предназначенных для этого.

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