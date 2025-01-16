Рекордное число детей родилось в предновогоднюю ночь в Мытищах

Медики Мытищ в 2024 году помогли появиться на свет 1277 мальчикам и 1225 девочкам. Уже второй год подряд мальчиков рождается больше. Ноябрь принес больше всего малышей - более 200 детей.

Все чаще будущие родители выбирают партнерские роды - в 2024 году в Мытищах 30% семей попробовали популярный метод. Мытищинский роддом оснащен для этого всем необходимым.

«В роддоме созданы все условия для комфорта и безопасности в самый ответственный момент жизни. Уютная обстановка, современные методы родовспоможения, удобные палаты, индивидуальные родовые боксы и послеродовые семейные палаты, оснащение отделения детской реанимации и интенсивной терапии новорожденных новейшим оборудованием», - подчеркнула главный врач Мытищинской больницы Ольга Мисюкевич.

Жители Мытищ могут посещать школу молодых родителей, регулярные мастер-классы и Дни открытых дверей. Следите за анонсами в официальном канале.