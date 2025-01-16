16 января 2025, 16:08

Рекордное число детей родилось в предновогоднюю ночь в Мытищах

Медиасток.рф
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Всего за 2024 год в Мытищинском роддоме на свет появилось более двух с половиной тысяч новорожденных, что на 100 с лишним больше, чем в прошлом году. Акушеры принимают роды у будущих мам не только из Мытищ, но и других округов Подмосковья и даже разных стран.

Медики Мытищ в 2024 году помогли появиться на свет 1277 мальчикам и 1225 девочкам. Уже второй год подряд мальчиков рождается больше. Ноябрь принес больше всего малышей - более 200 детей.

Все чаще будущие родители выбирают партнерские роды - в 2024 году в Мытищах 30% семей попробовали популярный метод. Мытищинский роддом оснащен для этого всем необходимым.

«В роддоме созданы все условия для комфорта и безопасности в самый ответственный момент жизни. Уютная обстановка, современные методы родовспоможения, удобные палаты, индивидуальные родовые боксы и послеродовые семейные палаты, оснащение отделения детской реанимации и интенсивной терапии новорожденных новейшим оборудованием», - подчеркнула главный врач Мытищинской больницы Ольга Мисюкевич.

Жители Мытищ могут посещать школу молодых родителей, регулярные мастер-классы и Дни открытых дверей. Следите за анонсами в официальном канале.

Дети Роддома Мытищи
16 января 2025, 16:27
Студентка колледжа «Энергия» выиграла на всероссийской олимпиаде по философии
Министерство образования Московской области
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Студентка колледжа «Энергия» из Балашихи Дарья Шамина выиграла на международной олимпиаде по философии «Солнечный свет».

Дарья Шамина - студентка структурного подразделения колледжа в Балашихе - Центра подготовки сферы услуг. В интернет-олмпиаде она заняла первое место.

Завидующая площадкой в Балашихе Ангелина Берая отметила, что это выдающееся достижение и результат упорного труда.

«Мы гордимся тем, что в нашем подразделении учатся такие талантливые и умные студенты! Дарья, желаем тебе дальнейших успехов и новых побед! Ты вдохновляешь нас всех на стремление к знаниям и самосовершенствованию», - сказала она.

Администрация учреждения также поздравила преподавателя Ирину Панкову с успешным прохождением экспертного курса для профессиональной туристической отрасли «Нихао, Китай».

Студенты
16 января 2025, 16:22
Депутат поздравил женсовет Богородского округа со старым Новым годом
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Старый Новый год стал поводом для теплого поздравления участниц одной из ключевых общественных организаций округа. Депутат фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского округа Олег Карцов подчеркнул значимость их работы и важность поддержки женщин в различных сферах жизни.

На протяжении более шестидесяти лет организация активно защищает интересы женщин, помогая им справляться с трудностями и создавая условия для развития. Ирина Костенко, возглавляющая женсовет, продолжает традиции, заложенные ее предшественницей Ниной Заверяевой, известной в округе своей преданностью делу.

Основные направления работы включают поддержку многодетных семей, помощь молодым матерям и организацию досуга для женщин. Женсовет также взаимодействует с учреждениями культуры и бизнесом, обеспечивая доступ к психологической и юридической помощи. Финансовая поддержка нуждающимся и забота о пожилых женщинах остаются приоритетными задачами.

Важным аспектом деятельности является сбор гуманитарной помощи для поддержки военнослужащих. Организация активно решает вопросы, касающиеся жизни женщин как в семье, так и на рабочем месте, предоставляя юридическую помощь в общественной приемной.

«Выражаю признательность за труд, старания и стремление сделать жизнь в нашем округе лучше. Ваши идеи и начинания делают нас сильнее и помогают создать благоприятную среду для всех жителей. Женсовет всегда готов к новым предложениям и сотрудничеству. Пусть этот год принесет вам радость, здоровье и много счастья», - сказал Олег Карцов.

Новый год Богородский
16 января 2025, 15:43
Церемония вручения первых паспортов прошла в Ленинском округе
Медиасток.рф
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В Видновском историко-культурном центре состоялось торжественное мероприятие в рамках проекта «Мы — граждане России!», на котором четырем активным участникам «Движения первых» из Ленинского городского округа вручили их первые паспорта. Среди приглашенных гостей были представители депутатского корпуса муниципалитета.

Заместитель председателя Совета депутатов Ирина Архангельская отметила, что получение паспорта - это значимый этап в жизни каждого. Она пожелала ребятам, которые уже добились первых успехов в учебе, спорте и общественной деятельности, продолжать идти вперед, принимать правильные решения и быть достойными гражданами нашей великой страны.

Во время мероприятия молодые люди дали клятву верности России и пообещали быть ее достойными гражданами. В качестве подарков они получили обложки на паспорт с надписью «Мы - граждане России!» от председателя местного отделения «Движения Первых». Такие церемонии вручения паспортов проводятся регулярно, подчеркивая важность этого события для молодежи.

Паспорта Ленинский округ
16 января 2025, 15:38
Областной расчетный центр в Химках отметил 10-летие
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Московский областной единый информационно-расчетный центр в Химках отпраздновал 10-летний юбилей. Центр с 2015 года следит за порядком и справедливостью расчетов в сфере жилищно-коммунальных услуг.

Ведомство распахнуло свои двери в честь праздника. Сотрудники рассказывали посетителям о своей работе, консультировали их по возникавшим вопросам и учили пользоваться электронными сервисами.

«Стараемся, чтобы расчеты за коммунальные услуги были простыми, понятными и комфортными для каждого. Для нас самый главный и дорогой подарок в день рождения - благодарные отзывы наших клиентов», - рассказала начальник управления Московского областного единого информационно-расчетного центра «Химки» Юлия Облецова.

Поздравления с юбилеем Московскому областному единому информационно-расчетному центру передали руководители управляющих компаний, работники администрации и члены общественных организаций.

ЖКХ Химки

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