Рекордно высокую явку зафиксировали в Химках на выборах президента

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Обработка 100% протоколов показала, что Владимир Путин получил поддержку более 76 миллионов избирателей. Общая явка на выборах составила 77,44%, что является рекордным показателем для президентских выборов в стране.

«В своем обращении Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал новые нацпроекты – «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных». Я уверена, что их реализация даст новый импульс для развития нашей страны и повысит качество жизни», - сказала депутат городского округа Химки Ирина Спирина.

На голосовании были задействованы системы видеонаблюдения на избирательных участках и прилегающих территориях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу участкового избирательного участка в культурном центре в Королеве.

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