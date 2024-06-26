Реконструкторы из деревни Ивашево выступили на фестивале «Времена и эпохи»

Реконструкторов из Богородского округа часто приглашают на исторические фестивали. Последний из них прошел Москве.

«Исторические битвы демонстрировались на протяжении пяти дней с 12 по 16 июня в московском парке „Митино“. С утра работают интерактивные площадки. Наши ребята, и я рассказывали и показывали принципы действия артиллерии эпохи Наполеона. Гости, в особенности дети, с огромным интересом пробовали сами зарядить пушку, поднести фитиль, дождаться хлопка „выстрела“. Ежедневно ровно в полдень проходил совместный парад русских и французских войск через Триумфальную арку - копию парижской. Вечером реконструированные сражения», - рассказал руководитель клуба «ЗАЛПЪ» Алексей Павлов.

Также 21 июля в деревне Ивашево Богородского округа прошло театрализованное мероприятие «Богородский уезд - родина партизанского движения». Клуб «ЗАЛПЪ» вместе с коллегами - реконструкторами из Павловского-Посада разыграл постановку изгнания французов из России в Отечественной войне 1812 года.

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