Реконструкцию теплосетей в Реутове завершили на 30%

По словам главы городского округа Реутов Филиппа Науменко, одна из самых важных тем для муниципалитета - тема подготовки системы жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону.

«Как и ориентирует нас губернатор Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьев, мы должны детально разобрать ситуацию по каждому дому и каждому участку теплотрассы», - сказал Филипп Науменко.

Систему теплоснабжения в Реутове в этом году модернизируют: около двух километров труб уложат под землю. Раньше тепловые каналы проходили по территории двух школ, это сужало площадь для школьных занятий.

«Работы на сетях выполнены на 30%. В настоящий момент идет демонтаж старых труб и обустройство временных схем прокачки воды. Все работы завершим к октябрю», - доложил на совещании начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Евгений Книга.

Также он рассказал о подготовке многоквартирных домов и коммунальной инфраструктуры к зиме. Из девяти котельных - семь полностью соответствуют норме. Две котельные закроют на ремонт к августу. Сейчас многоквартирные дома округа Реутов проверяют на готовность к осенне-зимнему отопительному сезону: паспорта получили 189 домов из 385.

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