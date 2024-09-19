Реконструкцию стадиона «Тимоново» завершили в Солнечногорске

На объекте с общей площадью свыше 10 тысяч квадратных метров было уложено футбольное покрытие, благоустроены беговые дорожки и заменены трибуны на 112 мест. Также здесь установили раздевалки, восстановили освещение и привели в порядок многофункциональные спортивные площадки, а также зоны для воркаута и ГТО.

«Реконструкцию стадиона в Тимоново начали летом прошлого года и основные работы завершили в декабре. С весны приступили к благоустройству: заасфальтировали входную группу, подходы к площадкам, посеяли газон. Стадион полностью готов к эксплуатации и с удовольствием используется жителями и спортсменами», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Стадион уже стал популярным местом для любителей спорта. Работы проводились в два этапа при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках программы «Спорт Подмосковья».

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