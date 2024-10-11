Реконструкцию сквера у Борисоглебского монастыря завершили в Дмитрове

Около памятника князьям Борису и Глебу появились скамейки и урны. Специалисты установили 20 светильников и засеяли травой газоны. Директор «ЖКХ и благоустройство» Роман Никитюк, рассказал, что все пять лестниц в сквере укрепили и отремонтировали, а также оснастили перилами. Теперь пандусы стали более удобными для спуска и подъема.

Результат работы коммунальщиков лично проверил глава городского округа Илья Поночевный. Он побеседовал с жителями города, которые остались довольны преобразившимся пространством. Горожане благодарили за скамейки, на которых можно посидеть и полюбоваться древним монастырем, удобные дорожки и ступеньки, освещение, благодаря которому в сквере можно гулять вечером.

Илья Поночевный поручил Роману Никитюку завершить ремонт всех пешеходных зон и тротуаров, где проводились работы, до конца текущего года.

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