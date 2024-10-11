11 октября 2024, 11:45

Реконструкцию сквера у Борисоглебского монастыря завершили в Дмитрове

Пресс-служба Администрации Дмитровского г.о.
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Работы по благоустройству общественного пространства возле Борисоглебского монастыря закончились в Дмитрове. Целый месяц работники предприятия «ЖКХ и благоустройство» приводили в порядок сквер, где любят отдыхать жители и гости города.

Около памятника князьям Борису и Глебу появились скамейки и урны. Специалисты установили 20 светильников и засеяли травой газоны. Директор «ЖКХ и благоустройство» Роман Никитюк, рассказал, что все пять лестниц в сквере укрепили и отремонтировали, а также оснастили перилами. Теперь пандусы стали более удобными для спуска и подъема.

Результат работы коммунальщиков лично проверил глава городского округа Илья Поночевный. Он побеседовал с жителями города, которые остались довольны преобразившимся пространством. Горожане благодарили за скамейки, на которых можно посидеть и полюбоваться древним монастырем, удобные дорожки и ступеньки, освещение, благодаря которому в сквере можно гулять вечером.

Илья Поночевный поручил Роману Никитюку завершить ремонт всех пешеходных зон и тротуаров, где проводились работы, до конца текущего года.

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Благоустройство Дмитров Ремонтные работы
11 октября 2024, 11:32
Массовый вечерний забег прошел в Большом Серпухове
Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Освети город» состоялось  в Большом Серпухове. В вечернем забеге по городским улицам приняли участие более 200 человек.

На старт вышли спортсмены, активные жители, воспитанники военно-патриотического клуба «Армеец», студенты, школьники и даже малыши. Чемпион мира по боксу Федор Чудинов провел для участников небольшую разминку.

Дистанция пробега начиналась от дворца молодежи по Лесному бульвару до Институтского шоссе и затем обратно.

Непременным условием участия в забеге было наличие налобного фонарика. После финиша бегуны сдали их в пункт приема гуманитарной помощи во дворце молодежи, чтобы затем отправить участникам специальной военной операции.

Мероприятие, которое организовали центр молодежных инициатив и администрация муниципалитета, стало частью ежегодной молодежной акции «Go pro за ЗОЖ». В ее рамках также будут проводиться веселые старты, разнообразные викторины и квесты.

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Спортсмены Молодежь Серпухов
11 октября 2024, 11:14
Комплекс по госпрограмме переселения из аварийного жилья построят в Пущине
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В Пущине продолжается строительство многоквартирных домов по государственной программе переселения из аварийного жилфонда. Глава городского округа Серпухов проверил ход работ.

Глава Сергей Никитенко оценил темпы и качество. На объекте выявили отставание от графика, поэтому на подрядчика наложили штрафные санкции.

На сегодня завершена облицовка фасада, монтаж наружного освещения, установлена подсветка зданий, размещены лавочки и урны, детская и спортивная площадки, обустроены парковки. Однако игровую зону необходимо доработать из-за того, что там скапливается вода.

На объекте работают 140 человек и три единицы техники. Бригада завершает отделку внутренних помещений, укладку плитки, монтажных инженерных сетей и слаботочных систем, а также электромонтажные работы. На кровле устанавливают зонты на вентиляции. Завершено благоустройство территории, устраняются небольшие недочеты.

Комплекс состоит из четырех и семиэтажного дома на 193 квартиры. Администрация округа и Министерство строительного комплекса Московской области контролируют сроки и качество выполненных работ.

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Строительство Пущино
11 октября 2024, 11:05
Студенты президентской академии в Красногорске сдали свыше 17 литров крови
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В Красногорском филиале президентской академии прошел День донора. Студенты сдали свыше 17 литров крови.

День донора прошел при поддержке Московского областного центра крови. Студенты и сотрудники колледжа прошли инструктаж, заполнили анкету и сдали предварительный экспресс-анализ. Среди волонтеров - заместители директора Эльвира Дементьева, Виктор Ступин, Наталья Киселева и студентка третьего курса Полина Земских. Девушка занимается чирлидингом и на протяжении трех лет принимает участие в донорских акциях. Первокурсник, ветеран СВО Александр Кутюхин также показал своим примером, что важно и жизненно необходимо пополнять банк крови.

Для всех участников организовали два завтрака - до и после процедуры. Им также выплатили вознаграждение и вручили памятные сувениры.

Врач-трансфузиолог Светлана Кошелева рассказала, что студенты колледжа - отличные кандидаты для сдачи крови, так как ведут здоровый образ жизни, а кровь, полученную в ходе Дня донора, отправят в лечебные организации Московской области, чтобы больные люди встали на ноги.

В России донором может стать любой гражданин от 18 лет без вредных привычек и противопоказаний. Тем, кто решился сдать кровь впервые, необходимо пройти специальное медицинское обследование. Женщины могут проходить процедуру четыре раза в год, а мужчины - пять. Главное, чтобы между сеансами прошло два месяца.

Дня донора в Красногорском филиале президентской академии - пример солидарности, сплоченности и социальной ответственности.

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Красногорск Студенты
11 октября 2024, 11:04
Колледж в Красногорске стал призером конкурса по проектному обучению детей
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Колледж в Красногорске стал призером Всероссийского конкурса лучших практик проектного обучения среди образовательных организаций среднего профессионального образования. Экспертный совет оценил программу преподавателя Волоколамского филиала в номинации «Развитие молодежного предпринимательства».

Преподаватель специальных дисциплин Волоколамского филиала Красногорского колледжа Борис Фокин помог студентам развить предпринимательские навыки с помощью собственных методик и разработок. За это учебное заведение вошло в число призеров Всероссийского конкурса.

Экспертный совет просмотрел 188 работ из 64 регионов России. Цель всероссийского конкурса - совершенствование механизмов внедрения проектного обучения в практику образовательных организаций.

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Красногорск конкурсы

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