Реконструкцию системы водоснабжения проведут в селе Горы округа Коломна

Правительство Московской области передало подмосковному ГУФССП служебный транспорт. В распоряжение судебных приставов перешли два автобуса, два автомобиля УАЗ «Патриот» и два - Лада «Веста».

Как пояснили в ведомстве, с помощью дополнительных автобусов выдворять незаконных мигрантов станет гораздо проще, даже с учетом увеличения их количества, а специальные машины УАЗ «Патриот» позволят сотрудникам Спецназа Главного управления более оперативно реагировать, выезжая на сложные вызовы, например, на выдворение иностранных граждан, которые нарушили закон у себя на родине.

Также сегодня руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев и главный судебный пристав региона области Андрей Тагаев подписали соглашение о сотрудничестве об информационном взаимодействии между ведомствами.

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