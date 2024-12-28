Реконструкцию сетей водоснабжения завершили в 3 деревнях Можайского округа

Реконструкция сетей завершилась в деревне Холм, поселках Лесное и имени Дзержинского.

Работы по замене трубопроводов в Можайском округе, которые провели в 2024 году, позволят обеспечить надежную поставку питьевой воды для более чем четырех тысяч жителей. Реконструкцию сетей выполнили в 10 населенных пунктах, включая деревни Горки, Жизлово, Логиново, Хорошилово, Юрлово, Язево и село Тропарево.

«Мы видим положительную динамику в городском округе Можайский. Реконструкция позволила обеспечить качественное водоснабжение для тысяч человек. Масштабные работы 2024–2025 годов предполагают замену аварийных сетей ХВС общей протяженностью более 102 километров в 21 населенном пункте округа», - отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

За год в округе обновили 11 километров сетей холодного водоснабжения. Это не только повышает качество воды, но и значительно снижает аварийность.