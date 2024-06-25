25 июня 2024, 21:21

Реконструкцию производства железобетонных опор в Ликино-Дулеве завершат к сентябрю

Мособлэнерго
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Подмосковные энергетики продолжают реконструкцию производственной площадки на участке по производству железобетонных опор в Ликино-Дулеве. Работы ведутся с целью увеличить производственные мощности и повысить эффективность капитального ремонта высоковольтных и низковольтных линий электропередачи, а также устройства уличного освещения.

«Работу по реконструкции производства опор планируется завершить в сентябре текущего года. По окончанию всех мероприятий ожидается увеличение производственной мощности участка в два раза, достигая объема до 600 опор СВ-95 и СВ-110 в месяц, а также до 50 блоков ФБС в месяц», - рассказал вице-губернатор Московской области - министр энергетики региона Евгений Хромушин.

Он добавил, что сейчас в месяц производится в среднем 250 конструкций.

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Работа Ликино-Дулево
25 июня 2024, 22:42
Минэкологии Подмосковья: кормление уток хлебом в жару может стать причиной их гибели
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Министерство экологии Подмосковья предупредило жителей и гостей региона о том, что кормление уток в жаркую погоду хлебом может привести к смерти пернатых. Особенно опасно кидать птицам корм в воду.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, во время жары многие водоемы Подмосковья начинают цвести - это результат размножения цианобактерий. Именно из-за них вода приобретает ярко-зеленый цвет.

«Из-за цветения водорослей страдают не только рыбы, но и водоплавающие птицы, которые кормятся в воде. Хлеб в таком случае лишь усугубляет ситуацию. В теплой воде он быстрее киснет и плесневеет. Зачастую это и является первопричиной гибели пернатых», - рассказал Фирсов.

Ведомство успешно реализует на территории региона проект по внедрению вендингового оборудования для кормления водоплавающих птиц - автоматов со специально подобранными кормами. Их уже установили в 18 городских округах Подмосковья.

«Мы настоятельно просим жителей региона не бросать хлеб в воду, кормить птиц специально подобранными безвредными для них кормами», - заключил Фирсов.

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Еда Птицы Парки Водоемы
25 июня 2024, 22:26
Ведущего научного сотрудника НИКИ детства наградили медалью РАН за вклад в науку
https://nikid.ru/pozdravlyaem-annu-yurevnu-voronkovu-s/
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Ведущий научный сотрудник НИКИ детства Анна Воронкова получила юбилейную медаль «300 лет Российской академии наук». Награду учредили в декабре 2022 года за вклад в научно-технологическое развитие России и содействию выполнению возложенных на РАН задач.

«24 июня юбилейная медаль была вручена ведущему научному сотруднику НИКИ детства, кандидату медицинских наук Анне Воронковой за многолетний плодотворный профессиональный труд и значительный вклад в становление и развитие отечественной науки», - рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Воронкова 12 лет проработала в организационном комитете регистра пациентов с муковисцидозом в России, также она является соавтором двух монографий и автором 55 статей, в том числе в зарубежных журналах. Ее совместные работы с сотрудниками отделения муковисцидоза НИКИ детства получили широкое международное признание и приняты к применению в клинической практике.

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Награды Работа Наука
25 июня 2024, 21:19
Еще 8 объектов электроснабжения установят в Химках в этом году
Администрация г.о Химки
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«Россети Московский регион» построят в этом году на территории городского округа Химки восемь новых объектов электроснабжения в рамках инвестиционной программы.

Предстоящие работы включают ремонт и строительство трансформаторных подстанций, замену линий электропередачи, расчистку трасс от растительности, а также модернизацию пяти объектов и монтаж систем инженерно-технических средств охраны. Кроме того, сотрудники «Мособлэнерго» проведут реконструкцию пяти объектов энергоснабжения в округе. Это увеличит протяженность линий электропередачи на 1,74 километров.

Мероприятия по модернизации электросетевого хозяйства направлены на повышение надежности энергоснабжения городского округа перед предстоящим осенне-зимним периодом. Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком и согласованы с Министерством энергетики Московской области.

Вопрос повышения надежности электроснабжения является одним из ключевых на еженедельных совещаниях глав муниципалитетов под руководством губернатора Андрея Воробьева. Ремонтная программа на сегодняшний день выполнена на 29%, а инвестиционная - на 43%. Масштабная программа модернизации коммунальной инфраструктуры, которая затронет 2,5 миллиона человек, будет реализована в Подмосковье до 2028 года.

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Химки Ремонтные работы
25 июня 2024, 21:19
Свыше 20 поликлиник в Химках получили современное оборудование в этом году
Администрация г.о Химки
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Свыше 20 поликлиник городского округа Химки оснастили в этом году современным диагностическим оборудованием. Подразделения местной больницы получили новые рентгеновские аппараты, компьютерные и ультразвуковые томографы.

Всего в Химках функционирует 22 объекта первичного звена здравоохранения - взрослые и детские поликлиники, амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты. Новая техника, включая цифровые рентген-аппараты, флюорографы, маммографы, компьютерные и УЗИ-приборы, поступила во все эти учреждения.

Сейчас в Химках проводят ремонт терапевтических отделений поликлиник № 2, № 10 и амбулатории в Клязьме, к концу года они будут приведены к региональным стандартам.

Кадровый состав химкинских амбулаторно-поликлинических подразделений укомплектован на 94%. Ежедневно в них трудятся 692 врача и 365 медсестер.

«У нас в регионе работают 113 тысяч медиков - врачи, медбратья и медсестры, акушерки, фельдшеры, фармацевты, лаборанты и многие другие специалисты. В Подмосковье есть специальные меры поддержки: премия „Подмосковная медсестра/медбрат“, программы „Приведи друга“, „Социальная ипотека“, „Земский фельдшер“ и компенсация аренды жилья. Мы продолжаем совершенствовать это направление», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Больницы Химки Врачи

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