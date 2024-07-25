Реконструкцию Пироговского шоссе в Мытищах завершат раньше срока

Реконструкция объекта начались в октябре 2022 года. Завершить все работы планировали в 2025 году, однако, строители идут с опережением графика. Инспекторы строительного надзора заключили, что реконструкцию завершат до конца текущего года. На данный момент работы выполнили на 75%.

По данным ведомства, на данный момент на шоссе ведется укладка асфальта, монтаж шумозащитных экранов, а также возводится эстакадная часть.

Согласно проекту, Мытищинскую хорду расширят до четырех полос движения в каждом направлении. До Олимпийского проспекта в Мытищах проложат велодорожку, а в сторону Мытищинской хорды пройдет велопешеходная зона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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