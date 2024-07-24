Реконструкцию Отечественной войны 1812 года показали в Богородском округе

Гости фестиваля смогли ознакомиться с обмундированием, вооружением и бытом солдат русской и наполеоновской армий той эпохи. Перед зрителями развернулись эпизоды изгнания французов из России. Реконструкцию провели при участии молодежи и членов военно-исторического клуба «Залпъ», действующего при храме Святой Троицы деревни Ивашево.

Место проведения фестиваля было выбрано не случайно. События Отечественной войны напрямую коснулись Богородской земли. Уездный центр Богородск был последним русским городом, занятым французами в 1812 году. Именно с Богородского уезда началось изгнание наполеоновских войск из России. Определяющую роль в борьбе с неприятелем сыграло партизанское крестьянское соединение под предводительством Герасима Курина.

Впервые Троицкий детско-юношеский военно-исторический фестиваль состоялся в июне 2015 года. Его проведение было приурочено к празднованию 200-летия храма Святой Троицы в деревне Ивашево, история которого связана с именем героя войны 1812 года полковника Николая Небольсина.

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