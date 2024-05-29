Реконструкцию очистных сооружений в Звенигороде завершат к ноябрю 2025 года

«Первый этап реконструкции мы должны завершить до конца этого года, второй этап - до 31 ноября 2025. Держим ход работ на постоянном контроле», - сообщил Андрей Иванов. Здесь появится новый блок биологической очистки с бункерами, который в дальнейшем утилизируют. После модернизации на очистных сооружениях больше не будет иловых карт, которые являются источником неприятного запаха.

Все работы на объекте выполняются в рамках федеральной программы «Чистая Волга». Первый этап реконструкции планируют завершить до конца этого года, а в второй - в ноябре 2025.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве и модернизации объектов водоснабжения на территории Московской области в 2023 году.

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