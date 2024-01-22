22 января 2024, 10:51

Реконструкцию молочных желез для перенесших рак женщин начали проводить в больнице в Люберцах

Наталья Лымарь
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Реконструкцию молочных желез начали делать в Люберецкой больнице. Она необходима женщинам, перенесших мастэктомию — операцию по удалению груди при раковой опухоли.

Как рассказал заведующий отделением опухолей молочной железы и кожи Фархад Шамилов, операцию проводят в несколько этапов.

«После того как удалена молочная железа, естественно, создается дефицит кожи. И для того, чтобы правильно ее растянуть и потом установить имплант, нам нужен экспандер, специальное устройство с клапаном, имитирующее молочную железу. Это называется первый этап реконструкции. То есть сперва мы подкладываем экспандер, раздуваем его до нужного нам размера, потом он уже меняется на постоянный имплант», - сказал он.

Сделать операцию перенесшие рак женщины могут бесплатно по полису ОМС. Врач отметил, что нуждающихся в таком протезировании в округе немало. Для получения лечения необходимо посетить маммологический центр, получить консультацию и начать подготовку к операции.

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Люберцы Больницы Врачи Женщины Рак
22 января 2024, 11:45
Анна Кротова стала временно исполняющей полномочия главы Лобни
Телеканал «360»
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Совет депутатов Лобни возложил временное исполнение полномочий главы городского округа на Анну Кротову. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Подмосковья.

Глава Лобни Игорь Демешко сложил полномочия по собственному желанию 20 января. Теперь эти обязанности будет исполнять Анна Кротова - такое решение приняли окружные депутаты.

Анна Кротова до июля 2023 года занимала пост заместителя председателя правительства Московской области. В должности зампреда Кротова отвечала за дорожную инфраструктуру и управление государственным имуществом, на протяжении долгих лет занималась развитием региона. Губернатор Андрей Воробьев лично поблагодарил Анну Кротову за работу и вручил ей знак «За заслуги перед Московской областью» второй степени.

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Лобня
22 января 2024, 11:45
Центр охраны материнства и детства начал оказывать помощь пациентам с расстройствами пищевого поведения
Unsplash
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Московский областной центр охраны материнства и детства оказывает помощь детям с расстройствами пищевого поведения. Пройти лечение можно бесплатно по полису ОМС.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, в психоневрологическом отделении центра теперь будут оказывать помощь детям с нервной анорексией и булимией. По словам врача Рустама Бексултанова, такие нарушения наносят большой вред здоровью, поэтому важно вовремя обратиться к специалистам.

«Самостоятельно справиться с заболеванием фактически невозможно, именно в нашем отделении теперь оказывается стационарная медпомощь пациентам с нервной анорексией и булимией. Отделение рассчитано на 5 коек и оборудовано современной медтехникой, в том числе с возможностью оказания реанимационной помощи при тяжелых состояниях», - сказал он.

Врач отметил, что если оставить такие заболевания без внимания, то это может привести к необратимым последствиям и летальному исходу.

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Дети Врачи
22 января 2024, 11:31
Девочку с перерезанной артерией спасли в подмосковном центре охраны материнства и детства
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Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли девочку, перерезавшую артерию о стеклянную дверь. Ребенка шести лет доставили в больницу с множественными колото-резаными ранами правой руки, а также повреждением плечевой артерии, локтевого и срединного нервов.

Оказалось, что девочка ударилась о стеклянную межкомнатную дверь, из-за чего она разбилась и осколками повредила руку. Отец девочки сразу вызвал скорую помощь и попытался остановить кровотечение.

«После поступления ребенок был сразу же прооперирован. В ходе оперативного вмешательства с помощью специального микроскопа мы наложили шов на плечевую артерию, локтевой и срединный нервы», - сообщил заведующий отделением травматологии и ортопедии, врач-травматолог-ортопед Виталий Терлецкий.

Сейчас нарушения кровоснабжения руки нет, медики восстановили кровоток, обеспечив полную проходимость сосудов. Девочку уже выписали, она находится дома и наблюдается по месту жительства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что врачи, прибывающие в регион, могут получить компенсацию аренды жилья, оформить социальную ипотеку, а также приобрести земельный участок на специальных условиях.

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Врачи Медицина
22 января 2024, 11:30
Более 150 мероприятий проведут ко Дню студента в Подмосковье
Пресс-служба министерства культуры Московской области
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Концерты, дискотеки, творческие гостиные, квизы и балы проведут ко Дню студента в Подмосковье. В региональном министерстве культуры и туризма ожидают, что в мероприятиях примут участие более 12 тысяч человек.

КДЦ «Молодежный» Одинцовского округа 24 января проведет литературный бал «Ужель та самая Татьяна», ДК «Досуг» в Орехово-Зуеве 25 января пригласит студентов на интеллектуальный квиз. Центр культурного развития «Яхромский» в Дмитрове проведет игру «Умнее всех».

Культурный центр имени Васильева в Электростали ждет гостей на «Гусарское дефиле» с участием ансамбля барабанщиц, а центр «Красный электрик» Богородского округа - на студенческий «Арт-вечер».

В Доме культуры «Лунево» в Химках пройдут девичьи посиделки, а в образовательно-досуговом центре «Октябрь» Сергиево-Посадского округа подготовили игровую программу «Молодежная балуха».

В Культурно-просветительском центре «Дубровицы» городского округа Подольск состоится концерт «Барокко встречает джаз», а в Истринском культурно-досуговом комплексе - фестиваль юмористических миниатюр имени Чехова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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