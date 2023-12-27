Реконструкцию котельной завершили в Долгопрудном

В Московской области работают более 100 тысяч автомобилей-такси, которых занесли в соответствующий реестр. В список попали и 38 тысяч перевозчиков, а еще 39 таксистов трудятся как самозанятые, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

С начала года инспекторы проверили около 28 тысяч автомобилей такси. В итоге выявили 3,4 тысячи нарушителей, которые перевозили людей без спецразрешения. Еще 12 тысяч нарушений в части отсутствия региональной атрибутики такси зарегистрировала система «Такси-контроль».

В этом году приняли закон о такси, он начал действовать в сентябре. Согласно нововведению, таксист должен зарегистрироваться в налоговых органах Московской области, разрешение на работу смогут получить оформленные как самозанятые. Автомобили также должны числиться в реестре легковых такси.

С начала года количество ДТП по вине таксистов снизилось на 3,8% в Подмосковье. Число погибших сократилось на 14%, а число пострадавших - на 2,4% по сравнению с прошлым годом.

«Для повышения безопасности пассажиров перед выходом на линию водитель такси обязан пройти предрейсовый медицинский осмотр, а его автомобиль - технический контроль. Также на автомобиле должна быть необходимая атрибутика, соответствующая региональному стандарту: белый цвет кузова, желтая светоотражающая полоса на боковых сторонах, серая внизу по периметру авто, шашечный пояс на борту и световой фонарь на крыше», - уточнили в Минтрансе региона.

С начала 2023 года в Подмосковье в чат-бот Анна обратились 640 раз, количество пользователей увеличилось до 1750.

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