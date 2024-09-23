Реконструкцию исторической жизни города провели в Центральном парке Лобни

Атмосферная историческая реконструкция по мотивам событий из жизни города прошла в городском округе Лобня. На мероприятии показали разные периоды: благоустройство села Киово в 1677 году, основание хлопкопрядильной фабрики в 1850 году и другие.

Жителям Лобни впервые представили эти номера на Дне города. По просьбам горожан программу повторили.

Отметим, что благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» этим летом Центральный парк в Лобне модернизировали. Для удобства инвалидов здесь обустроили безбарьерную входную группу, построили новые трибуны, аттракционы и павильон-кафе. В парке разместили детскую площадку и зоны для занятия спортом, проложили беговые и велосипедные дорожки.

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