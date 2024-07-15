Реконструкцию хирургического корпуса начали в больнице Подольска

Планируется провести работы в два этапа, завершив всю реконструкцию в течение года. На первом будет создано отделение реанимации на 15 койко-мест. В нем оборудуют палаты интенсивной терапии и реанимации на три и четыре койки, а также противошоковая палата и палата с возможностью изоляции.

В рамках второго этапа планируется создание конференц-зала, вмещающего 140 мест для проведения телемедицинских консультаций с медицинскими организациями Московской области и с федеральными научными центрами.

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