Реконструкцию гарнизонного спортивного комплекса Росгвардии завершили в Подмосковье

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Росгвардейцы показали все преимущества нового спорткомплекса во время проведения спартакиады по различным видам спорта. После окончания соревнований победителям вручили заслуженные награды.

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Генерал-полковник Александр Попов отметил, что в Центральном округе Росгвардии большое внимание уделяется физической подготовке и спорту. Совместно со спортивными организациями развиваются и улучшаются спортивные объекты.

«Результатом такой совместной работы является открытие гарнизонного спортивного комплекса после серьезной реконструкции», - Попов.

Он также отметил вклад членов спортивной команды Центрального округа Росгвардии в развитие спорта. В ней служат шесть олимпийских чемпионов, 15 чемпионов мира и более 60 чемпионов России. Они проводят мастер-классы на мероприятиях в округе, демонстрируя своим коллегам любовь к спорту и здоровому образу жизни.

Председатель спортивного комитета Росгвардии полковник Павел Пак подчеркнул, что внутри ведомства на регулярной основе проводятся соревнования по 18 видам спорта.

Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев отметил, что федерация активно содействует развитию этого вида единоборства в войсках национальной гвардии Российской Федерации. Сотрудничество между федерацией и ведомством закреплено в соглашении, которое было подписано.

После беседы гости приняли участие в торжественном открытии нового гарнизонного спортивного комплекса. Этот объект включает в себя все необходимое для занятий разными видами спорта, включая игровые залы, тренажерные залы, борцовский ковер и зону специальной функциональной подготовки.