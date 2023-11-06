Реконструкцию детских площадок провели в городском округе Восход

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В рамках программы в городском округе Восход была полностью отремонтирована детская игровая площадка площадью 100 квадратных метров. На ней установили современное игровое оборудование, удобные лавочки, урны и улучшили уличное освещение.

Данная площадка находится по адресу: городской округ Восход, поселок Восход, у домов № 9 и № 10. Аналогичные обновления игровых площадок проводились и в других округах Московской области.

Одна из жительниц поселка рассказала, что очень рада изменениям. Теперь у местных жителей появилось замечательное место для отдыха с детьми прямо рядом с домом. По ее словам, малыши оценили новые качели, а улучшенное освещение позволяет гулять даже вечером.

«Спасибо за заботу о маленьких жителях и их родителях!» - подчеркнула жительница поселка.

Ранее министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин подчеркнул важность обновления детских игровых зон и заявил о планах по продолжению программы в 2024 году.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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