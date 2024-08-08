Реконструкцию центрального парка в Лобне завершат в августе

Сейчас в парке завершается второй этап реконструкции, который включает благоустройство территории. Рабочие уже покрывают велосипедные дорожки красным асфальтом. По просьбе жителей возле детской песочницы установлены две дополнительные скамейки.

«Мы провели обход в час пик, и парк действительно пользуется большим спросом: здесь много людей, дети с удовольствием катаются на паровозике и аттракционах. Обсудили вопросы по качелям-коромыслам на детской площадке. Элементы качелей были отправлены на доработку для усиления конструкции и вернутся на место до 25 августа», - сообщила Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

Завершение реконструкции центрального парка планируется до конца августа. Напомним, что 14 сентября в Лобне отметят День города, который приурочен к 63-летию муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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