Реконструкцию центрального парка обсудили в администрации Лобни

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Участие в совещании приняли первый заместитель главы городского округа Лобня Евгений Аптекин, заместитель главы по вопросам ЖКХ Анна Тураева, представитель дирекции парков Иван Перепелко и подрядчики.

Они назначили ответственных по всем запланированным работам и договорились провести обследование и санитарную вырубку деревьев и кустарников.

Напомним, благоустройство центрального парка завершится к концу лета. Рабочие уже приступили к демонтажу старых конструкций и ограждений. Реконструкция проходит по нацпроекту «Жилье и городская среда» в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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