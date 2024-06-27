Реконструкцию бассейна «Бригантина» в Мытищах завершат в августе

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Решение о модернизации было принято с целью обновления популярной точки притяжения для всех, кто ведет активный образ жизни. Также бассейн является базой для школы олимпийского резерва.

На сегодняшний день уже проведена часть демонтажных работ, выполнена покраска металлоконструкций и начата замена мембраны чаши.

Особое внимание уделяется замене системы вентиляции, от качества работы которой зависит комфорт и безопасность пребывания спортсменов в бассейне. Также в здании уложат специализированную антискользящую плитку, что повысит уровень безопасности для посетителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».