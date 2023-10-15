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Новая путевая инфраструктура Московской железной дороги позволит увеличить пропускную способность линии практически в четыре раза - до 27 поездов в сутки. Об этом сообщили представители Министерства транспорта Подмосковья со ссылкой на Московскую железную дорогу.

На сегодняшний день продолжается строительство разъездов длиной 1,2 тысячи метров в районе станций Орудьево, Власово и Лебзино. Также в Дмитрове проводится удлинение приемоотправочного пути, а в Савелово модернизируется тяговая подстанция для усиления энергоснабжения данного участка. После завершения всех работ пропускная способность участка увеличится до 14 грузовых поездов на первом этапе.

В ходе проведения второго этапа реконструкции планируется установить дополнительный второй основной путь от Дмитрова до Вербилок. Это позволит разделить потоки грузовых и пассажирских поездов, а количество грузовых составов может быть увеличено до 27 в сутки.

Также в рамках реализации проекта будет осуществлена модернизация пассажирской инфраструктуры. На остановочных пунктах Орудьево, Власово и Лебзино установят по две платформы, оборудованные погодными модулями, чтобы жители Московской области могли укрыться от непогоды. Для обеспечения безопасного перехода через железнодорожные пути будут установлены одноуровневые пешеходные переходы с резинокордовым покрытием, а также световая и звуковая сигнализация.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. По его словам, до конца 2023 года в Московской области установят 314 новых остановочных павильона.

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