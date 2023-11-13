13 ноября 2023, 17:58

Реконструкция «Рассвет Победы» состоится в Одинцове в декабре

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Военно-мемориальное мероприятие «Рассвет Победы» пройдет 3 декабря в селе Иславское в Одинцовском городском округе. Его посвятят началу контрнаступления советских войск во время битвы под Москвой во время Великой Отечественной войны.

Началом программы станет митинг у братской могилы и памятника погибшим землякам. После этого гости увидят закрытие окружной Вахты Памяти и историческую постановку боевого эпизода 1941 года. Для гостей организуют тематические выставки, интерактивные площадки, инсталляции и армейскую полевую кухню.

Битва под Москвой - главное военное событие первого года Великой Отечественной войны. Село Иславское, находившееся всего в двух километрах от линии фронта, стало ближайшей тыловой зоной советских войск.

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Одинцово Митинги Великая Отечественная война
13 ноября 2023, 18:41
Более 7 тысяч человек посетили фестиваль современного искусства в Зарайске
Министерство культуры и туризма МО
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Фестиваль современного искусства «Между прошлым и будущим» прошел в Зарайске. За шесть дней его посетили более семи тысяч человек.

«Наиболее популярной локацией фестиваля стал Дом Мачтета, организованную в нем галерею современного искусства посетили более пяти тысяч человек. Также более двух тысяч человек стали гостями Инфоцентра, где собрана вся информация об истории Зарайска и его культурном наследии», - заявила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Для гостей фестиваля провели мастер-классы по росписи керамики, рисованию и другим творческим направлениям. В заключительный день фестиваля куратор выставки в Доме Мачтета галеристка Полина Аскери провела авторскую лекцию о современном искусстве.

«Мне хотелось как куратору привезти в Зарайск большое количество разных художников, каждый из которых уникален в чем-то своем, но все они работают с культурными кодами», - подчеркнула Аскери.

Фестиваль организовали при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Куратором выступила продюсер российских и международных проектов Марина Глухова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о существовании портала welcome.mosreg.ru. С его помощью жители региона могут узнать о событиях в Московской области.

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Одинцово Митинги Великая Отечественная война
13 ноября 2023, 18:16
Ученым Подмосковья напомнили о возможности получить премию правительства России
Unsplash
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Подмосковные ученые могут получить премии правительства России в области образования, науки и техники. Министерство науки и высшего образования страны объявило конкурс работ на соискание премий в 2024 году.

Ученые смогут получить премии в размере от одного до двух миллионов рублей. Всего правительство предоставит от семи до 20 премий.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку и представить свои научные работы или разработки. Решение о предоставлении премии примет экспертное жюри. Подробнее узнать о правилах конкурса можно на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на открывшейся на ВДНХ выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.

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Наука
13 ноября 2023, 17:56
Предпринимателям Подмосковья рассказали о нововведениях в применении электронной подписи для участия в торгах
Unsplash
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С 1 сентября 2023 года в силу вступил новый порядок — теперь оформить электронную подпись по новым правилам можно как в самой ФНС, так и через доверенные лица налоговой. Общественный помощник Уполномоченного по государственным закупкам — Сергей Маковеев рассказал о новых правилах в применении электронной подписи для участия в торгах.

Предприниматели могут получить электронно-цифровую подпись в Инспекции федеральной налоговой службы или в аккредитованном удостоверяющем центре. На одного человека можно получить только одну подпись.

Машиночитаемая или электронная доверенность является электронным аналогом бумажной доверенности на подписание электронных документов. С ее помощью можно подтвердить, что сотрудник или внештатный работник может подписывать электронные документы от имени организации.

Руководителю или сотруднику необходимо внести информацию в машиночитаемую доверенность. После этого руководитель подписывает электронную доверенность своей подписью. Важно, что личная подпись физлица не подойдет.

Отмечается, что в доверенности обязательно должна быть следующая информация: название и номер МЧД, срок действия, данные доверителя и представителя, полномочия, которые он получает, а также электронная подпись.

Сотрудник может отправлять МЧД двумя способами: отдельным файлом вместе с пакетом подписанных документов. или только указать номер доверенности, хранящейся в сторонней системе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
13 ноября 2023, 17:54
Участники более 2,7 тысячи аварий обратились в Службу помощи при ДТП в Подмосковье за неделю
ЦБДД
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Участники более 2,7 тысячи автомобильных аварий обратились в Службу помощи при ДТП в Подмосковье за неделю. Из них 509 человек оформили европротоколы.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, за неделю 990 человек получили консультации по оформлению аварии в Центрах помощи при ДТП. Еще 509 человек создали европротоколы при поддержке оператора горячей линии.

Служба помощи при ДТП работает в дистанционном и очном форматах. Посетить центры лично можно в 15 округах Подмосковья.

Попавшим в ДТП без пострадавших рекомендуют обращаться за помощью по телефону 112 или 8 (800) 444-58-34 и действовать по инструкции оператора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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Дороги

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