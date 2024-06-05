Реконструкция парка Мира в Коломне завершится летом

Любимое всеми горожанами место отдыха построено в 1948 году по инициативе рабочих тепловозостроительного завода. Прошло больше 70 лет и парк нуждался в изменениях. Работы здесь начались в прошлом году.

По периметру парка проложили велодорожки, которые зимой станут лыжней. Завершается установка новой сцены, где будут проходить концерты и лекции. Почти готов к запуску фонтан - он самый большой в городском округе.

«Диаметр фонтана остался прежним - 36 метров. Высота струи будет около 25 метров - это чуть больше даже чем семиэтажный дом. Это будет один из самых больших и красивых фонтанов на территории Московской области. Готовность составляет 90%», - рассказал заместитель главы городского округа Коломна Сергей Цаплинский.

В парке установят новые столбы освещения, оборудуют зону питания, сделают комнату матери и ребенка. По просьбам жителей здесь появится памп-трек. Министерством благоустройства Подмосковья выделено 100 миллионов рублей на оборудование катка.

Реконструкция парка Мира завершится в августе, а открытие станет хорошим подарком жителям на День города.

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