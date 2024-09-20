20 сентября 2024, 09:45

Реконструкция очистных сооружений началась в Дубне

Телеканал «360»
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Реконструкция комплекса очистных сооружений — это дорогостоящий и важный проект для Дубны. Сейчас подрядчик завершает подготовительные работы и приступает к началу строительства новой линии на 25 тысяч кубометров в сутки.

Для бесперебойной работы на площадке все готово. Первый этап будет длиться 22 месяца, затем реконструируют существующие очистные линии. В итоге мощность комплекса увеличится до 50 тысяч кубометров в сутки.

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Глава Дубны Максим Тихомиров приехал на место и проверил ход выполнения работ.

«Выехали вместе с советом депутатом, советом ветеранов, с новым депутатским корпусом. Нужно, чтобы у всех было понимание, что входит в план. Количество рабочих на объекте, который я считаю самым большим, масштабным и важным, от 80 до 100 человек», - рассказал глава округа.

Дубна
20 сентября 2024, 09:45
Ремонт козырька МФЦ начался в Зарайске
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Козырек у входа отремонтируют в многофункциональном центре в Зарайске. Строители уже приступили к подготовке.

Рабочие укрепят конструкцию, оштукатурят ее, покрасят и обустроят водосточную систему. Все работы они должны закончить в октябре.

Ранее вопрос обсуждали на еженедельном оперативном совещании. Глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко сообщил, что в этом году также обновится и входная группа здания Общественной приемной в доме № 46 на Ленинской улице.

На время ремонта вход в МФЦ возможен через здание администрации округа.

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Зарайск Ремонтные работы МФЦ
19 сентября 2024, 22:17
Сотрудники фармпредприятия в Видном прошли вакцинацию на рабочем месте
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В Ленинском городском округе продолжается активная кампания по вакцинации против гриппа. Врачи Видновской клинической больницы провели выездную вакцинацию на одном из фармацевтических предприятий, обеспечивающем лекарственными препаратами и медицинским оборудованием пациентов по всей стране.

В результате 56 сотрудников компании получили прививки от гриппа прямо на рабочем месте, о чем сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

Руководитель по персоналу фармацевтической компании Ирина Федотова подчеркнула важность вакцинации. Она отметила, что сотрудники всегда заранее проходят вакцинацию.

Пресс-служба также сообщила, что с начала сентября 60 человек уже привились от гриппа в Центральном парке города Видное. Там мобильная бригада работает по вторникам и четвергам с 12:00 до 15:00.

Также по предварительной записи через портал «Госуслуги» можно поставить прививку в любом амбулаторно-поликлиническом подразделении Видновской клинической больницы. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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Вакцинация Ленинский округ
19 сентября 2024, 20:14
Гидроагрегат на Загорской ГАЭС запустили после капитального ремонта
РусГидро
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Гидроагрегат на Загорской ГАЭС ввели в эксплуатацию после капитального ремонта. Работы по модернизации оборудования проводят каждые четыре года.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, рабочие провели профилактический осмотр агрегата и отремонтировали узлы и механизмы основного и вспомогательного генерирующего оборудования. После успешного проведения пусконаладочных испытаний гидроагрегат поставили под нагрузку.

Профилактический капитальный ремонт повышает надежность работы генерирующего оборудования, позволяет восстановить его технические и эксплуатационные характеристики, а также обеспечить готовность предприятия к нагрузке в осенне-зимний период.

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Электричество Работа
19 сентября 2024, 19:36
Пассажиры «Мострансавто» смогут узнать время прибытия автобусов онлайн
Минтранс Подмосковья
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Информация о времени прибытия автобуса на остановку теперь стала доступна на сайте «Мострансавто». Для этого нужно зайти в раздел «Расписание» или запустить чат-бот в Telegram.

Как уточили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, чтобы узнать время прибытия автобуса, нужно выбрать маршрут. Далее на экране появится информация, через какое время автобус приедет на остановку.

«Сейчас сервис работает в тестовом режиме. Предстоит окончательно отладить его синхронизацию с нашей системой диспетчеризации. Однако первые тесты показывают хорошую эффективность», - рассказали в компании Также узнать, когда приедет автобус, можно через чат-бот. Для этого нужно нажать на кнопку «Прогноз прибытия автобуса» и ввести номер маршрута или его название. В режиме реального времени отобразится, через сколько минут автобус приедет на остановку.

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Автобусы

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