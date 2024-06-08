08 июня 2024, 17:14

Реконструкция магистральных теплосетей началась в Дубне

Телеканал «360»
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В Дубне все готово к началу обширной реконструкции главных теплосетей. На трех участках планируется заменить основные магистральные сети диаметром 400 и 500 миллиметров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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Дубну включили в программу комплексного обновления системы теплоснабжения впервые за долгое время. Рабочие готовятся к началу демонтажа с учетом минимизации возможных неудобств для жильцов домов, которых затронут отключения.

Заместитель главы городского округа Дубна Павел Гришин пояснил, что глава обратился к губернатору и Министерству энергетики с просьбой поддержать наукоград в решении проблемных вопросов с теплосетями. Решение приняли и сейчас рабочие готовятся к началу работ на первом участке.

Также в этом году установят дополнительный котел на правобережной котельной. Все работы должны завершиться до начала отопительного сезона.

ЖКХ Дубна Отопление Ремонтные работы
08 июня 2024, 17:29
Чирлидеры из Донецка посетили фабрику здорового питания в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Чирлидеры из Донецка посетили фабрику здорового питания в городском округе Химки. Во время экскурсии они узнали о процессе производства сладостей и попробовали себя в роли кондитеров.

Чирлидеры из Донецка приехали в Химки на спортивные сборы и примут участие в турнире «Надежды России». Помимо тренировок, девочки посещают различные мероприятия, такие как театры и экскурсии.

Предприятие специализируется на производстве полезных сладостей из натуральных компонентов без химических добавок и сахара. В ходе мастер-класса чирлидеры научились готовить фруктово-ореховые батончики. Директор по развитию производства компании поделился, что их миссия - создавать продукты, которые приносят удовольствие и полезны для здоровья.

Отметим, что всероссийский фестиваль спорта «Надежды России» впервые пройдет в Химках. Мероприятие направлено на популяризацию физической культуры и спорта, и 8 июня в Баскетбольном центре «Химки» пройдут соревнования по шести различным видам спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

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Спортсмены Химки Экскурсии
08 июня 2024, 17:04
Областной этап всероссийского семейного фестиваля инвестиций прошел в Звенигороде
Министерство экономики и финансов Московской области
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Региональный отборочный этап Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций прошел в Звенигородском финансово-экономическом колледже 8 июня. Гости узнали, как накопить деньги на отдых, покупку дачи, а также как правильно распоряжаться семейным бюджетом.

Первый заместитель министра экономики и финансов Московской области Валерия Волкова отметила, что из-за большого выбора финансовых инструментов в современном мире многие теряются и не всегда могут правильно подобрать самый оптимальный вариант для эффективного достижения своих целей.

В Фестивале приняли участие 12 семей, для которых провели специальные тематические мастер-классы, интерактивную игру и квест. На каждой локации конкурсанты общались с экспертами и узнавали что-то новое. За прохождение каждого этапа игры команды зарабатывали баллы.

Диплом первой степени получила семья Перфильевых - она представит Московскую область на федеральном уровне конкурса, второе место заняли Поздняковы, а третье досталось Ивановым.

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Инвестиции Фестивали Экономика
08 июня 2024, 16:59
Мероприятия ко Дню России пройдут в парках Химок
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В парках городского округа Химки пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню России. Начало запланировано на 13:00 в парках Толстого, «Дубки», Величко, «Подрезково» и «Экоберег».

Жители и гости города смогут увидеть музыкальные концерты, поучаствовать в мастер-классах, квестах и викторинах. Также пройдут тематические выставки, будут организованы фотозоны и фуд-корт.

Так, в парке Толстого проведут концерт классической музыки. Посетители смогут принять участие в флешмобе «Моя Россия», посетить выставку «Подмосковная сторона» и насладиться фуд-кортом «Кухни России».

В других парках округа будут организованы мастер-классы по созданию флага России, концерт «Просторы Родины» и фотоакции «Россия начинается с нас». Также запланированы образовательные мероприятия, такие как кросс-опрос по русскому языку «Великий и могучий», и творческие занятия, включая фотозону «Палитра России» и мастер-класс по созданию флага России. Для любителей спорта будет организована фитнес-программа «Сильные духом» и другие спортивные мероприятия.

Независимо от возраста, каждый сможет найти занятие по душе - как дети, так и взрослые.

анее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Химки
08 июня 2024, 16:45
Новый детский сад откроют в микрорайоне Климовск в Подольске в этом году
Медиасток.рф
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Строительство детского сада на Школьной улице в микрорайоне Климовск в Подольске почти завершено. Он станет частью образовательного комплекса при Климовской школе № 1. Персонал включит порядка 50 специалистов.

Заместитель главы администрации, председатель горсовета Алексей Никулин оценил качество выполненных работ.

На территории есть спортивное ядро и площадки для прогулок с игровыми элементами. По периметру установлено 16 камер видеонаблюдения.

Представитель генподрядчика Михаил Скворцов сообщил, что отделочные работы выполнены на 98%. В ближайшее время ожидается поставка мебели.

В дошкольном учреждении будет 10 групп на 240 детей. Для самых маленьких предусмотрен отдельный вход, помещения для сна и игр, а также тамбур для родителей. Для занятий и праздников есть спортивный и актовый залы, а также отдельные кабинеты для логопеда и творческих кружков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Строительство Детские сады

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