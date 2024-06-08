Реконструкция магистральных теплосетей началась в Дубне

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дубну включили в программу комплексного обновления системы теплоснабжения впервые за долгое время. Рабочие готовятся к началу демонтажа с учетом минимизации возможных неудобств для жильцов домов, которых затронут отключения.

Заместитель главы городского округа Дубна Павел Гришин пояснил, что глава обратился к губернатору и Министерству энергетики с просьбой поддержать наукоград в решении проблемных вопросов с теплосетями. Решение приняли и сейчас рабочие готовятся к началу работ на первом участке.

Также в этом году установят дополнительный котел на правобережной котельной. Все работы должны завершиться до начала отопительного сезона.