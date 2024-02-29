Реконструкция лестничных сходов началась на путепроводе в Воскресенске

В связи с этим, доступ к лестницам № 4 и № 5 ограничен. Чтобы добраться до платформ после покупки билетов, жителям необходимо пройти к началу моста и подняться по нему.

В рамках ремонта планируется замена мостового полотна, в том числе обновление гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия, а также строительство новых тротуаров и ремонт балок пролетных строений.

Ремонтные работы проводятся с целью соответствия стандартам национального проекта «Безопасные качественные дороги». В процессе задействованы около 60 человек. Завершение работ запланировано на текущий год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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