Реконструкция лестничных сходов началась на путепроводе в Воскресенске
В Воскресенске продолжается капитальный ремонт путепровода «88 км». На данный момент рабочие приступили к реконструкции лестниц.
В связи с этим, доступ к лестницам № 4 и № 5 ограничен. Чтобы добраться до платформ после покупки билетов, жителям необходимо пройти к началу моста и подняться по нему.
В рамках ремонта планируется замена мостового полотна, в том числе обновление гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия, а также строительство новых тротуаров и ремонт балок пролетных строений.
Ремонтные работы проводятся с целью соответствия стандартам национального проекта «Безопасные качественные дороги». В процессе задействованы около 60 человек. Завершение работ запланировано на текущий год.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».