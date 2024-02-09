Рекомендованный срок оплаты коммунальных платежей завершится в Подмосковье 10 февраля

Напомним, что оплатить счета можно любыми удобными способами: в личном кабинете, через кнопку моментальной оплаты на сайте МосОблЕИРЦ, с помощью электронных квитанций, в кассах, терминалах и онлайн-сервисах банков, а также через QR-код на квитанции.

С адресами и графиком работы клиентских офисов можно ознакомиться на сайте МосОблЕИРЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».