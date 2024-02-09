09 февраля 2024, 18:33

Рекомендованный срок оплаты коммунальных платежей завершится в Подмосковье 10 февраля

Unsplash
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Единый расчетный центр Московской области напоминает, что рекомендованный срок оплаты коммунальных услуг завершится 10 февраля. Квитанции для оплаты уже доступны в личном кабинете МосОблЕИРЦ, а также на почте абонентов.

Напомним, что оплатить счета можно любыми удобными способами: в личном кабинете, через кнопку моментальной оплаты на сайте МосОблЕИРЦ, с помощью электронных квитанций, в кассах, терминалах и онлайн-сервисах банков, а также через QR-код на квитанции.

С адресами и графиком работы клиентских офисов можно ознакомиться на сайте МосОблЕИРЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
09 февраля 2024, 18:41
Разработка «Мособлгаза» вошла в топ-20 продаваемого газового оборудования в России
Мособлгаз
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Компания «Мособлгаз» представила линейку газового оборудования собственных торговых марок MOGUCHI и Cervus на международной выставке комплексных инженерных решений «Акватерм-2024». По оценке независимых экспертов оборудование компании вошло в топ-20 продаваемого газового оборудования на территории России.

Компания также представила энергонезависимый котел MOGUCHI. Он предназначен для работы как в открытой, так и в закрытой системе отопления. Прибор обладает защитой от задувания пламени благодаря особой конструкции стабилизатора тяги.

Оборудование отвечает современным требованиям и стандартам качества, при этом его стоимость остается доступной для широкой аудитории.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил с представителями «Газпрома» планы по повышению надежности системы энерго- и теплоснабжения Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Газ
09 февраля 2024, 18:19
Хирурги Московского областного онкологического диспансера провели более 700 операций в 2023 году
Московский областной онкологический диспансер
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Хирурги отделения онкогинекологии № 4 Московского областного онкологического диспансера провели более 700 операций в 2023 году. Основная задача врачей хирургического отделения — максимально сохранить функции внутренних органов после оперативного вмешательства.

Как рассказали в больнице, большинство пациенток поступают с диагнозом рак тела матки, многие - еще на первой стадии заболевания. Пациентки на третьей стадии заболевания - это как правило, женщины 50 лет и старше с диагнозом рак яичников.

Специалисты онкодиспансера напомнили, что необходимо проходить ежегодный гинекологический осмотр, ведь благодаря ему болезнь можно распознать на ранних стадиях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Онкология
09 февраля 2024, 18:02
Минтранс Подмосковья подготовил список маршрутов до горнолыжных спусков
Unsplash
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Минтранс Подмосковья составил список маршрутов, на которых можно добраться до популярных комплексов. С полным перечнем можно ознакомится по ссылке.

Любители активного отдыха могут добраться до курорта «Сорочаны» в Дмитрове на автобусе № 42. он следует от станции «Яхрома» до остановки «Курово». До горнолыжного клуба Гая Северина в Раменском доехать можно на автобусе № 324. Он следует от станции метро «Котельники» до остановки «Новые дома». До балашихинского горнолыжного комплекса «Лисья Гора» курсируют автобусы № 338 и № 396.

Напомним, что в общественном транспорте можно бесплатно провозить спортивный инвентарь, длина, ширина и высота которого менее 120 сантиметров, а крупные предметы следует перевозить за отдельную плату.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы
09 февраля 2024, 17:55
Мининвест обсудил работу ЦУР «Бизнес» с крупными предпринимателями Подмосковья
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Представители власти и надзорных органов встретились с 50-ю крупными предпринимателями из Щелкова, Фрязина и Лосино-Петровского. С ними обсудили меры поддержки бизнеса и работу портала ЦУР «Бизнес».

Как рассказали замглавы Мининвеста Подмосковья Анатолий Мальцан, ЦУР «Бизнес» - это один из каналов коммуникации между органами власти и бизнесом. Туда поступают запросы и обращения от предпринимателей. Это позволяет отслеживать состояние бизнеса в разных округах региона.

«За 2023 год в подмосковный ЦУР „Бизнес“ поступило более 11 тысяч обращений. Из них отработано 99%. Экономический эффект от внедрения ЦУР „Бизнес“ оценивается в четыре миллиарда рублей, из которых два миллиарда рублей для бизнеса сэкономлено в связи с уменьшением стоимости технологического присоединения и два миллиарда рублей от решения иных вопросов бизнеса», - сказал он.

Анатолий Мальцан напомнил, что ЦУР «Бизнес» получил высокую оценку на федеральном уровне. Систему рекомендовали для внедрения во всех регионах страны. Ежедневно там регистрируют около 50 новых обращений, более 80% из ни получают решение в течение суток.

Ознакомиться с актуальными мерами поддержки бизнеса можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЦУР Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области

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