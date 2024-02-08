Регоператоры Подмосковья приняли участие в обсуждении законопроекта об экологическом образовании

Комитет Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии разработал проект закона. В конце 2023 года его приняли в первом чтении. По словам председателя Комитета Владимира Шапкина, все замечания, поступившие к документу, учли и доработали.

Согласно законопроекту, в Подмосковье устанавливаются основные понятия: «Экологическое образование», «Экологическое просвещение» и «Экологическая культура». Помимо этого, обозначаются основные цели и задачи системы экообразования. К ним относится повышение уровня экологического образования, просвещения и экологической культуры.

Министерство ЖКХ Московской области поддержало принятие стратегически важного для отрасли документа.

Представители регионального оператора «ЭкоПромСервис», работающего на территории Солнечногорска, Клина и Химок, отметили важность нового закона и рассказали о своем опыте проведения экообразовательных мероприятий. Всего за два месяца оператор провел 50 уроков, в них приняли участие более 1,5 тысячи школьников.

Регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» готов масштабировать проект на другие города в зоне обслуживания и даже привлекать к мероприятиям знаменитых баскетболистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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