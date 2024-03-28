Регоператор по обращению с отходами провел экоурок для школьников в Медвежьих Озерах

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Урок провели в рамках образовательного цикла «Береги природу, сортируй отходы». Школьники узнали, какой непоправимый вред наносят отходы, попадая в окружающую среду и загрязняя мировые океаны, леса и реки.

Помимо этого, представители регоператора провели интерактивную игру, научив ребят разделять и правильно складировать отходы по системе «Два Бака».

«Мы надеемся, что ребята будут применять полученные в ходе экоуроков знания на постоянной основе, а также рассказывать о полезных экологических привычках своим друзьями, чтобы вместе с ними делать этот мир чище, - подчеркнули представители регоператора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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