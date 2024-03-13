Регоператор МСК-НТ провел экоурок для школьников в Чехове

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«Перед Министерством ЖКХ Московской области стоит серьезный вызов. Во-первых, уменьшить несанкционированные свалки и продолжить развитие объектов переработки вторичных ресурсов; во-вторых, организация раздельного сбора отходов от населения с учетом нового формата программы МегаБак; в-третьих, необходимо развивать сбор строительных отходов в округах», - По словам министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского, перед ведомством стоит несколько важных задач: уменьшить количество незаконных свалок, организовать и развивать раздельный сбор отходов.

С ребятами обсудили один из самых вредных видов отходов - пластик. Представители регоператора во время флешмоба продемонстрировали эффективность переработки вторсырья. Напомним, принцип экологичного поведения «Сожми и закрути ПЭТ» подразумевает сжатие пустых пластиковых бутылок перед утилизацией.

Школьников также познакомили с двухкомпонентной системой разделения отходов «Два бака». Полученные знания по раздельному сбору ребята проверили и закрепили прямо на уроке в игровой форме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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