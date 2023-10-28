Регоператор МСК-НТ принял участие в областном конкурсе «Лучший по профессии» в Одинцове

Компания регионального оператора МСК-НТ, оказывающая коммунальную услугу «обращение с ТКО» в Чехове, Подольске, Серпухове, Пущино и Протвино, участвовала в представительской части мероприятия.

Всего в конкурсе 11 номинаций, в которых приняли участие более 250 человек. При этом в выставочной части участвовали более 20 организаций и предприятий, которые предоставляют услуги ЖКХ жителям Московской области.

Мероприятие проводится ежегодно. Конкурс прошел уже в 22 раз, в его рамках выбирают лучших работников ЖКХ. Организацией занимается Министерство ЖКХ Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о планах по модернизации системы ЖКХ в Московской области. Он указал, что работы должны быть прозрачными и своевременными. На эти цели выдели 320 миллиардов рублей.

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