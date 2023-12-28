28 декабря 2023, 04:00

Регоператор МСК-НТ будет работать в новогодние праздники в режиме повышенной готовности

МСК-НТ
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Региональный оператор МСК-НТ в Чеховском кластере Подмосковья будет работать в режиме повышенной готовности. Специалисты будут вывозить мусор ежедневно. Также можно будет сообщить о навалах по горячей линии по телефону: 8 (800) 234- 36-70 с 8.00 до 20.00. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.

Для вывоза мусора оператор подготовил резервные машины. Среди них будет новогодний мусоровоз с праздничной иллюминацией. Она будет ездить на улицах Чехова все новогодние выходные.

Содержание мест накопления отходов ТКО входит в обязанности собственников или арендодержателей контейнерных площадок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Чехов Машины Новый год Мусор
28 декабря 2023, 02:00
Работники «Мособлпожспаса» получили награды в День спасателя России
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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В зале Дворца культуры «Родина» в Химках отметили День спасателя РФ. Работники «Мособлпожспаса» получил награды за работу.

Спасателей поздравили замминистра МЧС России Илья Денисов, вице-губернатор Московской области Роман Каратаев и другие.

В этом году в регионе произошло семь чрезвычайных ситуаций, свыше 15 тысяч техногенных пожаров, 63 водных происшествия и около трех тысяч аварий на дорогах. Сотрудники экстренных ведомств спасли свыше 3,5 тысячи человек.

«Ваш вклад неоценим в борьбе с пожарами, в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Московская область - это лицо нашей страны, лицо МЧС, лицо людей, которые борются с огнем, спасают людей, и вы с этой функцией справляетесь достойно. Вы - одна из визитных карточек, таких красивых, нарядных, рабочих МЧС России и всей системы РСЧС», - заявил Денисов.

Медаль МЧС России «За безупречную службу» получили пожарный ПСЧ-205 Роман Титов, Знак губернатора Московской области «За доблесть и мужество» - взрывник группы проведения взрывотехнических работ специализированного поисково-спасательного отряда № 2 Александр Круглов. Почетное звание «Заслуженный спасатель Московской области» присвоили старшему смены ПСЧ-250 Николаю Быстрову и начальнику караула ПСЧ-318 Алексею Солодкову. За победу в конкурсе профессионального мастерства «Лучший водитель пожарной техники» наградили работника ПСЧ-300 Андрей Самсонов.

Для гостей были организованы выставочная экспозиция и показ новейших образцов пожарной и аварийно-спасательной техники.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Награды
27 декабря 2023, 22:17
Водонапорную башню Зарайска превратили в смотровую площадку
Дарья Московцева
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Водонапорную башню 1916-го года постройки в Зарайске отреставрировали. Теперь прекрасный образчик промышленной архитектуры начала XX века стал смотровой пощадкой.

Восьмигранную башню выстроили в четыре яруса из кирпича и украсили машикулями. Это навесные бойницы. Высота объекта составляет 29 метров.

На верхней площадке установили подзорную трубу для посетителей. Наверх можно подняться по лестнице.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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Зарайск
27 декабря 2023, 21:34
Муфтий Московской области Рушан Аббясов принял участие в акции «Елка желаний»
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Муфтий Московской области Рушан Аббясов поучаствовал в акции «Елка желаний». Он исполнил желание 15-летней школьницы из Мариуполя Виктории Рысковой. Девочка мечтала увидеть Москву и побывать на елке в Кремле.


В итоге Виктория с мамой провели два дня в Москве, побывали в цирке Никулина на Цветном бульваре и в Третьяковской галерее. Рушан Аббясов провел Виктории экскурсию по Московской Соборной мечети, подарил билеты на елку в Кремль и планшет для творчества.

«Хочу вас поприветствовать в главной мечети страны - в Московской Соборной мечети, которая в 2015 году после масштабной реставрации открыла свои двери. Мы, представители разных религий, живем в мире и согласии», - рассказал муфтий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев присоединился к акции «Елка желаний» в Кремле. Глава региона пообещал исполнить новогодние мечты трех детей из ДНР и Подмосковья.

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Новый год
27 декабря 2023, 21:15
Волонтеры Подмосковья рассказали гостям форума «Россия» о поддержке новых регионов
Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области
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На выставке-форуме «Россия» состоялся День Московской области. В рамках мероприятия прошло обсуждение «Доброе дело» с участием активистов «Волонтеры Подмосковья». Стенд региона посетил губернатор Андрей Воробьев.

На данный момент в Подмосковье насчитывается более двух миллионов молодых людей, действуют свыше 400 молодежных организаций.

«В рамках второго паблик-тока волонтеры Подмосковья рассказали про нашу региональную акцию „Доброе дело“ - здесь нам тоже есть, чем поделиться. В рамках гуманитарной миссии мы собрали и отправили на новые территории более пяти тысяч тонн помощи и совершили 136 рейсов на Донбасс», - рассказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

Волонтеры обсудили поддержку СВО, работу во время пандемии. По словам руководитель подмосковного движения «Волонтеры Победы» и ресурсного центра поддержки добровольчества Пушкино Никиты Ильичева, активность в эти периоды помогла в организации движения.

Акцию «Доброе дело» придумали подмосковные школьники. В итоге губернатор поддержал идею. Сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса продолжается до сих пор.

«Первое, чем мы должны заниматься - социализация этих ребят. Если вы думаете, что это пройдет мимо вас, то ошибаетесь. Потому мы стараемся привлекать их к различным мероприятиям», - сказал Никита Ильичев.

Также руководители молодежных организаций и движений рассказали, как получить грант на развитие проекта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Волонтеры Андрей Воробьев Новый год Выставка-форум «Россия»

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