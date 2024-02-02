02 февраля 2024, 19:56

Регоператор «Хартия» задействовал более 230 единиц техники для транспортировки ТКО в Подмосковье

Пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области
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Региональный оператор по обращению с ТКО в Ногинском кластере Московской области «Хартия» ежедневно обслуживает 12 городских округов, в которых проживает более 1,7 миллиона человек. Кроме того, в Ногинске функционирует более 11 тысяч предприятий, которые находятся на обслуживании компании.

«Хартия» ежедневно выводит в рейсы более 234 единиц специальной техники, которая собирает и транспортирует в комплексы по переработке более 25 тысяч кубометров твердых коммунальных отходов, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.

Вся техника регионального оператора оснащена передовыми системами для прессования с задней загрузкой, которая позволяет максимально снизить уровень шума в процессе работы.

Техника соответствует требованиям стандартов по безопасности и экологичности Евро-4 и Евро-5. Соблюдать маршрутные графики и точность вывоза мусора специалистам помогает установленная в каждой машине система спутникового слежения ГЛОНАС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности борьбы с выбросом мусора в неположенных местах.

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Переработка Мусор
02 февраля 2024, 19:53
Минтранс Подмосковья опубликовал список маршрутов до красивых мест для зимних фотографий
Фото : пресс-служба Правительства МО
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Минтранс Московской области подготовил список маршрутов, следующих до живописных мест региона для прогулок или проведения зимних фотосессий. В перечень вошли 30 автобусных маршрутов, пролегающих на территории региона.

В Подольске можно посетить усадьбу Дубровицы для создания красивых фотографий. Она славится своей церковью Знамения Пресвятой Богородицы в стиле барокко. Это место популярно для свадебных и тематических фотосессий. Чтобы добраться до усадьбы, необходимо воспользоваться автобусными маршрутами № 65 Дубровицы - Станция МЦД «Подольск» или № 417 Дубровицы - Метро «Лесопарковая» и выйти на остановке «Дубровицы».

В Красногорске также есть хорошее место для незабываемой зимней фотосессии - усадьба Архангельское. Здесь можно найти самую большую скульптурную коллекцию в Подмосковье, а также аллеи, фонтаны, колоннаду и дворец. Выбор мест для фотографии здесь огромный. Для посещения усадьбы можно воспользоваться одним из восьми автобусных маршрутов и выйти на остановке «Архангельское».

Еще одно прекрасное место для фотосессий находится около Сергиева Посада - усадьба Абрамцево. Она славится своей красивой природой и историческим наследием. Чтобы добраться до остановки «Абрамцево», можно воспользоваться одним из двух маршрутов от станции Хотьково: № 55 Сергиев Посад (Вещевой рынок) - Хотьково - Абрамцево или № 76 ТЦ „Капитолий“ - Абрамцево.

Воскресенск предлагает еще одно красивое место для фотосессий - парк-усадьба Кривякино. Здесь можно найти прекрасный фон для фотографий. В парке также проводятся различные мероприятия, такие как выставки, концерты, фестивали и праздники. Для посещения парка можно воспользоваться одним из 18 маршрутов общественного транспорта, выйдя на остановках «Школа № 4» или «Институт». Оба остановочных пункта находятся в пешей доступности от усадьбы.

С полным списком маршрутов можно ознакомиться на сайте Минтранса Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий.

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Красногорск Подольск Сергиев Посад Воскресенск
02 февраля 2024, 19:03
Музей Победы увековечит подвиги жителей Подольска
Пресс-служба Музея Победы
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Всенародный исторический депозитарий Музея Победы «Лица Победы» планирует запустить новый раздел, посвященный городу трудовой доблести Подольску. С соответствующим предложением выступила общественная организация «Трудовая доблесть России».

Инициатором создания раздела, посвященного героям, ветеранам и труженикам тыла Подольска, стала советник председателя «Трудовой доблести России» Валентина Дубинина. Планируется, что к этой деятельности привлекут учеников школ, сотрудников музеев, городских предприятий и архивов Подольска. Его создание планируют завершить к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По словам Валентины Дубининой, сохранение историй тружеников тыла является весьма важным, так как многие из них были несправедливо забыты.

«Моя цель - сделать так, чтобы призыв „Никто не забыт, ничто не забыто“ восторжествовал и мы могли смело говорить о тех, кто ковал Победу в тылу», - рассказала Валентина Дубинина.

Все желающие принять участие в масштабном проекте могут пополнить архив «Лица Победы» самостоятельно на сайте, лично в Музее Победы или в центрах «Мои документы». Он был запущен три года назад и рассчитан на хранение более 150 миллионов биографических материалов. Благодаря его реализации каждый гражданин может увековечит память о вкладе своих родственников, которые в годы войны находились на фронте или трудились в тылу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Музеи
02 февраля 2024, 18:53
Жителям Подольска разъяснили суммы коммунальных платежей за отопление в январе
Unsplash
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Министерство ЖКХ Московской области разъяснило жителям Подольска порядок расчета сумм коммунальных платежей за отопление в январе. В квитанциях был учтен недоначисленный ранее период — 16 дней декабря 2023 года.

Таким образом в стоимость отопления за январь вошел полуторамесячный объем оплаты за оказанную услугу. Такие платежки получили только жители тех домов, где установлены общедомовые приборы учеты.

Еще один фактор, который повлиял на объем потребления, - низкие температуры на улице за период, по которому выставлен платеж.

Все расчеты МосОблЕИРЦ произведены по поручению поставщика услуги РСО МУП «Подольская теплосеть».

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Подольск ЖКХ Отопление
02 февраля 2024, 18:53
Новую скульптуру установили в Центральном парке Долгопрудного
Министерство благоустройства Московской области
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Скульптуру «Бегущие дети. Детство» открыли в Центральном парке в Долгопрудном. В Министерстве благоустройства Московской области уточнили, что в парке ведется комплексная модернизация по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Центральный парк в Долгопрудном открылся к 30-летию Победы весной 1975 года. За почти полвека изменились стандарты внешнего оформления и функциональности парков. Поэтому мы приняли решение привести это место в порядок, обновить инфраструктуру, чтобы оно еще много лет радовало жителей», - отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Арт-объект создали в «Мастерской Алексея Шилова». Он символизирует добро, свет и радость детства, напоминая о важности семьи и детей в жизни каждого человека. Новая скульптурная композиция также подчеркивает важность идеологии семьи.

В рамках модернизации в парке также обустроят входные группы, обновят дорожно-тропиночную сеть, приведут в порядок историческую аллею и установят сухой фонтан, а для любителей активного отдыха построят скейт-парк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве набережной озера Киово в Лобне.

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Долгопрудный

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