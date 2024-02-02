Регоператор «Хартия» задействовал более 230 единиц техники для транспортировки ТКО в Подмосковье

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«Хартия» ежедневно выводит в рейсы более 234 единиц специальной техники, которая собирает и транспортирует в комплексы по переработке более 25 тысяч кубометров твердых коммунальных отходов, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.

Вся техника регионального оператора оснащена передовыми системами для прессования с задней загрузкой, которая позволяет максимально снизить уровень шума в процессе работы.

Техника соответствует требованиям стандартов по безопасности и экологичности Евро-4 и Евро-5. Соблюдать маршрутные графики и точность вывоза мусора специалистам помогает установленная в каждой машине система спутникового слежения ГЛОНАС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности борьбы с выбросом мусора в неположенных местах.

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