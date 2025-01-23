Регоператор Чеховского кластера собрал 1,5 тонны пластика в рамках экоакции

Около восьми кубических метров пластика собрали в Подольске, Чехове, Серпухове, Пущине и Протвине. Свой вклад также внесли учащиеся МБОУ СШ № 10 в Чехове и ГБОУ № 2083 в Подольске. Собранные крышечки направят на переработку, после чего они станут сырьем для новых товаров.

Вырученные средства направят на поддержку детей с особенностями развития через фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Отмечается, что регоператор уже шесть лет участвует в акции. За это время в Чеховском кластере открыли 21 пункт приема «добрых крышечек» и отправили на благотворительность свыше 18 тонн пластика.