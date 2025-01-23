23 января 2025, 21:38

Регоператор Чеховского кластера собрал 1,5 тонны пластика в рамках экоакции

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Региональный оператор по обращению с ТКО Чеховского кластера принял участие в акции «Добрые крышечки» и собрал более 1,5 тонны пластика. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Около восьми кубических метров пластика собрали в Подольске, Чехове, Серпухове, Пущине и Протвине. Свой вклад также внесли учащиеся МБОУ СШ № 10 в Чехове и ГБОУ № 2083 в Подольске. Собранные крышечки направят на переработку, после чего они станут сырьем для новых товаров.

Вырученные средства направят на поддержку детей с особенностями развития через фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Отмечается, что регоператор уже шесть лет участвует в акции. За это время в Чеховском кластере открыли 21 пункт приема «добрых крышечек» и отправили на благотворительность свыше 18 тонн пластика.

Чехов Переработка
23 января 2025, 21:24
Жители Истры смогут проголосовать за проект по благоустройству территории
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Для жителей Истры открылось голосование по выбору территории, которую выдвинут на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. На участие представлены три проекта.

Это сквер возле пруда на Советской у дома 32а, территория у Молодежного центра «МИР» и сквер на улице Ленина у дома №17. Такие места отобрали неслучайно, так как жители присылали обращения в администрацию о благоустройстве данных локаций. Проголосовать за понравившийся проект можно здесь до 1 февраля 2025 года.

До этого Истра трижды становилась победителем данного конкурса. И благодаря этому благоустроили улицу 15 лет Комсомола в Истре, две зоны на улице Гагарина в Дедовске, а последний проект центр Истры на площади Революции сделают в нынешнем году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил значение конкурса проектов создания городской среды для малых городов в Московской области.

Благоустройство Истра конкурсы
23 января 2025, 21:14
Театр «Мечта» представил пьесы по мотивам творчества Чехова в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Творческий вечер провели в Доме культуры «Контакт». Артисты театра «Мечта» представили на сцене постановки на основе произведений Антона Павловича Чехова.

Артисты творческой программы - представители старшего поколения, зараженные большую любовь к сцене. Они показали отрывки из пьес: «Юбилей», «Предложение» и «Медведь».

«Если обратиться к предыстории нашего театра, то его организатором получилась я, это была моя идея. Сначала мы собрали небольшую труппу, потом она увеличилась. В этом году я также решала принять участие, как актриса. Сегодня зрители встретили все наши пьесы очень радушно», - рассказал актриса театра «Мечта» Тамара Пушкарева.

Отметим, Дом культуры «Контакт» - один из главных культурных центров округа. Здесь открыты творческие кружки и секции, а также регулярно проводят мастер-классы, конкурсы и праздничные вечера.

Химки Театры
23 января 2025, 20:57
Трубы на пяти участках теплосетей обновят в Дубне в 2025 году
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В городском округе Дубна запланирована замена труб на пяти участках сетей в 2025 году. В прошлом году на улице Энтузиастов в уже заменили около двух километров труб большого диаметра.

Это стало первым масштабным обновлением теплосетей в городе за долгие годы. Сварные швы прошли все необходимые испытания, результаты подтверждены. На данный момент уже установлено более 30 специальных муфт, которые закрывают стыки труб. Система успешно выдержала морозы и работает под давлением без сбоев.

Глава города Максим Тихомиров сообщил, что испытания сварных швов завершены, протоколы готовы. Первая бригада уже приступила к работе, а две другие скоро присоединятся для завершения установки муфт. Работы выполняет специализированная компания с необходимыми сертификатами и допусками.

После завершения работ на участках вблизи жилых зон, бригады переместятся к территории вдоль леса. Одновременно специалисты займутся ремонтом тепловых камер и восстановлением кровель центральных тепловых пунктов. Также в планах реконструкция трубопроводов на улице Вернова.

В теплое время года запланирована замена пяти участков теплосетей, включая улицу Попова и проспект Боголюбова.

ЖКХ Дубна Ремонтные работы
23 января 2025, 20:41
Танцевальный ансамбль из Истры завоевал Гран-при всероссийского конкурса
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Танцоры образцового коллектива «Боярушка» одержали победу на всероссийском конкурсе «В гостях у Костромы». На концерте выступали несколько сотен участников из разных регионов страны.

Конкурс проходил в рамках благотворительного концерта. Танцоры из «Боярушки» выступили с танцем-миниатюрой «Квартет» и сольным башкирским танцем «Модница» в исполнении Нины Леутиной. Она и стала обладательницей высшей награды - гран-при. Кроме выступлений, девушки поучаствовали в различных мастер-классах и узнали много нового о танцевальных движениях.

Коллектив «Боярушка» существует с 1998 года при Народном ансамбле танца «Боярышня» и с тех пор с разных конкурсов они приезжают с победами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что в Московской области планируют обновить еще 20 объектов , а именно Дома культуры и школы искусств.

Награды Истра

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