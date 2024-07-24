Регоператор Чеховского кластера приобрел около тысячи баков для отходов

Представители инвестиционного блока Подмосковья провели встречу с китайской делегацией провинции Шаньдун. Они обсудили экспортное взаимодействие и сотрудничество.

Как рассказали в министерстве, делегацию возглавил генеральный секретарь Народного правительства провинции Шаньдун Сюй Вэнь. Как отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, важной областью сотрудничества с Китаем является экспорт. Так, по итогам прошлого года он составил 18,5 миллиарда долларов - около 10% от общего товарооборота между Россией и Китаем.

На встрече обсудили совместную отправку сборного груза подмосковной продукции компаний из Московской и Вологодской областей, а также поставки мороженого, которое пользуется в Поднебесной большой популярностью.

«К отгрузке планируется партия мороженого, которое в Китае очень востребовано: КНР входит в лидеры по импорту российского мороженого, а за первый квартал 2024 года в годовом исчислении Китай нарастил объемы закупок из России в 4,5 раза», - отметила Зиновьева.

Другой темой встречи стало развитие инвестиционного взаимодействия между провинцией Шаньдун и Подмосковьем. Так, уже в этом году в Воскресенске китайское предприятие «Северный океан» займется производством гепарина натрия. Он препятствует образованию тромбов. Участок для реализации этого проекта компания получила на льготных условиях.

«СЭто лишь один из примеров крупных китайских проектов у нас в регионе, и мы будем рады новым инвесторам. Встреча позволила обсудить возможности инвестирования в Подмосковье, а также перспективы расширения работы с предприятиями из провинции Шаньдун», - отметила Зиновьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев о совместных проектах региона с Китаем. По его словам, Московская область экспортирует медицинские лазеры «ИРЭ-Полюс», оборудование для АЭС от «ЗиО-Подольск», шоколад кондитерской из Люберец «Волшебница» и химкинского предприятия «Торговый ДОМ Шоколада».

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