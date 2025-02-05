Регоператор Чеховского кластера получил 520 новых контейнеров для отходов

В ближайшее время баки установят на контейнерных площадках, обустроенных в соответствии с современными нормами и требованиями. Новые емкости появятся в Подольске, Серпухове и Чехове. Отметим, что полученные контейнеры - только первая часть закупки. Всего с начала года регоператор Чеховского кластера приобрел около тысячи новых баков для ТКО. Еще 380 контейнеров поступит уже в феврале.

Баги изготовлены из пластика. По сравнению со старыми металлическими баками этот материал дает преимущество в весе, облегчает эксплуатацию и обслуживание.