05 февраля 2025, 20:18

Регоператор Чеховского кластера получил 520 новых контейнеров для отходов

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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Регоператоры по обращению с ТКО в Московской области продолжают обновлять и модернизировать контейнерный парк. Так, Чеховский кластер получил 520 новых баков. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В ближайшее время баки установят на контейнерных площадках, обустроенных в соответствии с современными нормами и требованиями. Новые емкости появятся в Подольске, Серпухове и Чехове. Отметим, что полученные контейнеры - только первая часть закупки. Всего с начала года регоператор Чеховского кластера приобрел около тысячи новых баков для ТКО. Еще 380 контейнеров поступит уже в феврале.

Баги изготовлены из пластика. По сравнению со старыми металлическими баками этот материал дает преимущество в весе, облегчает эксплуатацию и обслуживание.

Чехов Мусор
05 февраля 2025, 21:38
Урок ко Дню освобождения Московской области от немецких войск прошел в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Патриотическое мероприятие в рамках проекта «Историческая память» провели в школе № 30. Присутствующим рассказали о подробностях освобождения Московской области о немецко-фашистских захватчиков в 1942 году.

Открытый урок истории провели для учащихся, их родителей и педагогов образовательного учреждения. Слушатели узнали о героях, которые принимали участие в боях за Москву.

«Историческая память является фундаментом гражданского сознания и патриотизма. Понимание и уважение к прошлому помогают нам ценить и сохранять наследие, оставленное нашими предками. Мы обязаны строить будущее, опираясь именно на их опыт и достижения», - отметил депутат Мособлдумы Михаил Раев.

Мероприятие провели в рамках патриотической программы, главная цель которой сохранить историческую память нашей страны.

«Очень важно проводить подобные мероприятия для того, чтобы подробно рассказать молодому поколению о событиях прошлого. Это способствует формированию патриотизма, а также уважения к подвигам героев, которые сражались за нашу свободу», - рассказала муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Химки ВОВ История Патриотизм
05 февраля 2025, 21:26
Лучших волонтеров в Химках отметили муниципальными наградами
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Лучших активистов Химок наградили за добровольческую деятельность и вклад в развитие округа. Благодарственные письма им вручили в Региональном ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья».

Слова благодарности и награды получили Анна Тишкина, Марк Бровченко, Мария Хвостова, Алиса Найданова и Анна Прибылова.

«Волонтеры - это настоящие герои нашего времени. Они своими делами доказывают, что взаимовыручка, отзывчивость и готовность прийти на помощь ближнему являются неотъемлемой частью нашей жизни», - сказал депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

Всего в Химках зарегистрировано более трех тысяч волонтеров. Они помогают российским военнослужащим. Активисты собирают и доставляют в зону специальной военной операции гуманитарную помощь, поддерживают семьи бойцов, а также поддерживают беженцев и переселенцев.

Присоединиться к волонтерской миссии может любой желающий. Вступить в ряды добровольцев можно при помощи чат-бота или обратившись в местное отделение лично. Оно находится по адресу: Химки, улица 9 Мая, дом 18Б. График работы: понедельник–пятница - с 09:00 до 18:00.

Химки Волонтеры
05 февраля 2025, 21:23
Жителей Химок пригласили принять участие в патриотическом грантовом конкурсе
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Активисты «Молодой гвардии» Московской области приглашают жителей Химок поучаствовать в конкурсе молодежных инициатив «Патриотизм в действии». Этот проект проводят в преддверии 80-летнего юбилея Великой Победы.

Основная цель конкурса - поиск патриотических проектов, популяризирующих историю России, и спонсоров для них. Финансы будут направлены на помощь ветеранам, реставрацию памятников героям войны и другие инициативы. Проекты, которые пройдут отбор, получат денежный гранд до 150 тысяч рублей.

Принять участие в конкурсе сможет каждый желающий в возрасте от 16 до 35 лет. Главное - идя социального проекта по заявленной тематике.

«Победители получат не только средства для реализации своей идеи, но и всестороннюю помощь в организации и продвижении проекта в медиа. Кроме того, лучшие авторы смогут войти в региональный организационный состав подготовки празднования 80-летия Великой Победы», - отметила руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии» Диана Алумянц.

Принимать заявки будут до 1 марта. Ее необходимо отправить на почту patriotizmvdeistvii@mail.ru. После этого результаты оценки и победителей объявят в социальных сетях. Подтвержденный проект необходимо будет реализовать до 1 августа 2025 года.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать по ссылке.

Химки ВОВ конкурсы
05 февраля 2025, 20:46
Поваленные деревья уберут вдоль дороги Устиновка — Аксеново — Электроугли
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Участок леса у дороги между Раменским и Богородским округами передали под санитарную обработку. Специалисты проведут санитарные работы — уберут больные и непригодные деревья.

«Такие мероприятия необходимы для улучшения санитарного состояния леса и уменьшения вероятности возникновения лесных пожаров», - отметила старший участковый лесничий Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» Елена Костюк.

Сотрудники лесничеств из Электростали и Богородского округа обследовали территорию рядом с дорогой Устиновка - Аксеново - Электроугли. После проверки участок площадью 8,4 гектара возле Электроуглей выделили для очистки.

Раменское Богородский

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