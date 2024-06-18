Регистрация на турнир по киберхоккею Ovi Cyber Cup стартовала в Подмосковье

​Любой желающий может принять участие в соревнованиях без ограничений по возрасту. Участники турнира будут соревноваться в хоккейном симуляторе NHL. Предварительно запланировано проведение четырех квалификационных турниров, первый из которых состоится 23 июня, затем последуют 30 июня, 7 и 14 июля.

​Четыре победителя каждой квалификации продвинутся на следующий этап турнира, где определятся участники финала. Последние игры будут транслироваться онлайн с комментариями. Актуальная информация о турнире будет доступна в сообществе VK по ссылке.

​Для того чтобы подать заявку на участие в Ovi Cyber Cup и узнать дополнительные детали о предстоящих отборочных этапах, следует посетить официальный сайт.

​Большой финал турнира запланирован на завершающий день Кубка Александра Овечкина по хоккею. Победитель и призеры Ovi Cyber Cup будут определены на специальной игровой зоне на арене «Мытищи».

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