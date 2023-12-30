30 декабря 2023, 19:04

Регистрация на «Лыжню России — 2024» началась в Подмосковье

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Читайте нас в: Google Новости

В Московской области стартовала регистрация на 42-й всероссийский старт «Лыжня России — 2024». Соревнования состоятся 10 февраля в Химках, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

В этом году зарегистрироваться можно через портал госуслуг. Подать заявку можно до 23:59 по московскому времени 8 февраля или до достижения лимита участников.

«Чтобы подать заявку через Госуслуги, необходимо зайти на портал gosuslugi.ru и в строке „введите запрос“ написать „Лыжня России“, далее нажать на кнопку „Записаться на участие“ и следовать инструкциям», - уточнили в ведомстве.

Турнир объединяет более полумиллиона профессионалов и любителей из более чем 70 регионов страны. Участниками могут стать желающие от 12 лет, граждане России или других стран с допуском врача, полисами по страхованию жизни и от несчастных случаев и удостоверением личности. Им предстоит преодолеть 10 километров.

Комиссия по допуску участников в Подмосковье будет принимать участников с 6 по 9 февраля в Москве на улице Кулакова, 20/1, в понедельник, среду и пятницу - с 9:00 до 18:00, а во вторник и четверг - с 11:00 до 20:00. Вопросы можно задать по телефону: +7 495 988-06-96. Организаторы подчеркнули, что в день старта регистрации участников не будет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
30 декабря 2023, 17:10
Пешеходный переход открыли вблизи ж/д станции Расторгуево в Ленинском округе
Минтранс Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Рядом с железнодорожной станцией Расторгуево в Ленинском городском округе открыли новый разноуровневый пешеходный переход. Объект соединил Донбасскую и Вокзальную улицы.

«Он соответствует новым стандартам, принятым в Подмосковье, и сможет обеспечить безопасный и комфортный переход через ж/д пути более 20 тысяч жителей близлежащих районов», - рассказал зампред правительства и министр транспорта региона Алексей Гержик.

Переход длиной 66 метров оснастили пролетами, двумя башнями-сходами, лестницами и лифтами для маломобильных жителей. Объект остеклили ударопрочным материалом.

До конца февраля следующего года прилегающую территорию благоустроят. В этом году открыли четыре разноуровневых пешеходных перехода в Раменском, Серпухове, Реутове и Люберцах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Ленинский округ
30 декабря 2023, 17:02
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил новогодние желания пятерых детей
Читайте нас в: Google Новости
Губернатор Московской области Андрей Воробьев исполнил новогодние желания пятерых детей. Например, 11-летний Саша из Богородского городского округа мечтал полетать на вертолете. За несколько дней до Нового года мальчик попробовал себя в роли пилота.

«Очень приятно, что мое желание исполнилось! Папа служил в ВДВ, из-за этого у меня появилась мечта прокатиться на вертолете. Когда взлетали, очень приятные эмоции были», - рассказал Саша.

А вот 14-летний Дима из Балашихи давно мечтал о шведской стенке. Он уже получил ее в подарок от Андрея Воробьева. Теперь спортивное снаряжение предстоит установить в комнате подростка.

«Мы участвуем в „Елке желаний“ пятый год подряд. В этот раз уже, честно говоря, ничего не ждали, загадали подарок, и вот, получилось, что мечту сына исполнил губернатор Московской области», - рассказала мама мальчика Татьяна.

В ближайшее время Андрей Воробьев исполнит еще одно желание - четырехлетний Слава из Монина попросил велосипед.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Вместе с сыном на борту побывала его мама Виктория. Она разделила радость мальчика и поблагодарила главу региона за прекрасный подарок.

«Это необъяснимое ощущение - какого-то драйва, куража, экстрима. Для Матвея - это даже не подарок, а мечта всей жизни! И вот она осуществилась уже в таком юном возрасте», - рассказала мама мальчика Юлия.

У восьмилетнего Матвея из Ивантеевки также исполнилась заветная мечта. Мальчик проехался на настоящем танке. О желании юный житель Подмосковья написал в открытке, а ее разместил на елке в Мастерской управления «Сенеж». Губернатор снял письмо и пообещал помочь исполнить желание.

В итоге Матвея с мамой пригласили в Таманскую дивизию. Мальчик под руководством опытных бойцов прокатился на танке Т-80 «Алеша».

«Серебряно-Прудский парк очень хороший, там велодорожки, где они катаются. У нас есть велосипед, но он ей уже маленький. И поэтому, когда мы спросили - что ты хочешь загадать на „Елке желаний“, о чем мечтаешь? Она сказала - о велосипеде», - рассказала мама девочки Алла.

Тимофей из ДНР в свои три года мечтал о велосипеде. Сейчас он вместе с мамой и бабушкой живет в подшефной Подмосковью территории - поселке Седово Новоазовского района. Перед Новым годом подарок от главы региона доставил вице-губернатор Евгений Хромушин.

«Спасибо большое Андрею Юрьевичу Воробьеву за исполнение мечты», - поблагодарила мама мальчика Виктория.

Аналогичное желание было и у 14-летней Арины из Серебряных Прудов. Губернатор исполнил ее мечту.

Дети Андрей Воробьев Новый год
30 декабря 2023, 13:55
Первые подписи за Владимира Путина прибыли в штаб из Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
В субботу, 30 декабря, первая партия подписных листов прибыла в центральный штаб Путина в Москве. Документы из Московской области доставили волонтеры.

Теперь юристам штаба предстоит оценить собранные подписи на соответствие требованиям закона. Правильно заполненные подписные листы отправятся на проверку в ЦИК России.

Перед предстоящими выборами на пост президента страны Центральная избирательная комиссия разрешила самовыдвиженцам сдавать до 315 тысяч подписей, чтобы в случае обнаружения некорректно заполненных листов количество действительных подписей не оказалось менее необходимых по закону 300 тысяч.

Ранее свыше полумиллиона подписей собрали по всей России в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента.

Волонтеры Владимир Путин Выборы президента — 2024
30 декабря 2023, 13:16
Коммунальные службы восстановят подачу холодной воды в 20 домах в Верее
Читайте нас в: Google Новости
В Наро-Фоминске из-за прорыва трубы 20 многоквартирных домов малой этажности остались без холодной воды. Сотрудники МУП «Водоканал» уже начали восстановительные работы, сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Нарушение выявили в городе Верея на Ленинской улице, 40 около 11 часов утра.

«Плановый срок восстановления ХВС - 15:00. Приносим извинения за доставленные неудобства», - уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск ЖКХ

Новости по теме