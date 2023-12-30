В этом году зарегистрироваться можно через портал госуслуг. Подать заявку можно до 23:59 по московскому времени 8 февраля или до достижения лимита участников.

«Чтобы подать заявку через Госуслуги, необходимо зайти на портал gosuslugi.ru и в строке „введите запрос“ написать „Лыжня России“, далее нажать на кнопку „Записаться на участие“ и следовать инструкциям», - уточнили в ведомстве.

Турнир объединяет более полумиллиона профессионалов и любителей из более чем 70 регионов страны. Участниками могут стать желающие от 12 лет, граждане России или других стран с допуском врача, полисами по страхованию жизни и от несчастных случаев и удостоверением личности. Им предстоит преодолеть 10 километров.

Комиссия по допуску участников в Подмосковье будет принимать участников с 6 по 9 февраля в Москве на улице Кулакова, 20/1, в понедельник, среду и пятницу - с 9:00 до 18:00, а во вторник и четверг - с 11:00 до 20:00. Вопросы можно задать по телефону: +7 495 988-06-96. Организаторы подчеркнули, что в день старта регистрации участников не будет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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