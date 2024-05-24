Регистрация на голосование в Солнечногорске завершится 24 мая

В этом году «Единая Россия» проводит Предварительное голосование в 15 раз. По его итогам будут выдвинуты кандидаты на муниципальные выборы.

«В Московской области на данный момент зарегистрировались около 200 тысяч избирателей. Именно они смогут проголосовать за кандидатов, которые по итогам процедуры будут представлять „Единую Россию“ на выборах депутатов в муниципальные Советы», - сказал первый заместитель секретаря Московского областного отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын.

Предварительное голосование, предусматривающее прямое участие избирателей, проводится в 15 муниципалитетах Подмосковья, в том числе в Солнечногорске. На остальных территориях победители будут определены голосованием действующих членов и сторонников «Единой России».

Осенью в Московской области пройдут выборы депутатов муниципальных Советов в 25 городских округах, а также довыборы в Подольске. Всего будет избрано 574 депутата.

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