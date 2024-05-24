24 мая 2024, 22:34

Регистрация на голосование в Солнечногорске завершится 24 мая

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Регистрация на Предварительное голосование партии «Единая Россия» продлится до 23:59 24 мая. Процедура проходит на сайте PG.ER.RU.

В этом году «Единая Россия» проводит Предварительное голосование в 15 раз. По его итогам будут выдвинуты кандидаты на муниципальные выборы.

«В Московской области на данный момент зарегистрировались около 200 тысяч избирателей. Именно они смогут проголосовать за кандидатов, которые по итогам процедуры будут представлять „Единую Россию“ на выборах депутатов в муниципальные Советы», - сказал первый заместитель секретаря Московского областного отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын.

Предварительное голосование, предусматривающее прямое участие избирателей, проводится в 15 муниципалитетах Подмосковья, в том числе в Солнечногорске. На остальных территориях победители будут определены голосованием действующих членов и сторонников «Единой России».

Осенью в Московской области пройдут выборы депутатов муниципальных Советов в 25 городских округах, а также довыборы в Подольске. Всего будет избрано 574 депутата.

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Солнечногорск Депутаты «Единая Россия» Выборы
24 мая 2024, 21:54
Незаконные постройки демонтируют в поселке Мебельной фабрики в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В поселке Мебельной фабрики городского округа Мытищи планируется снос самовольно возведенных построек. Администрация округа добилась решения суда о демонтаже незаконных строений.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что владелец построек использовал земельный участок не по назначению. Мытищинский городской суд признал договор аренды участка недействительным.

В ближайшее время незаконные строения будут демонтированы, а земельный участок вернется в собственность муниципалитета.

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Мытищи
24 мая 2024, 21:34
Уникальный центр помощи семьям открылся в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В торговом центре «Июнь» в Мытищах состоялось торжественное открытие новаторского центра поддержки семей «Помогатор». Этот проект стал первым подобным проектом в России.

Инициатором проекта «Социально-терапевтический пункт Помогатор» выступила Наталья Каральская, заместитель руководителя центра «Мытищинский», которая одержала победу в конкурсе благотворительного фонда «Территория тепла».

Цель «Помогатора» - предоставить надежную поддержку в преодолении жизненных трудностей и сократить число социальных сирот в обществе.

Проект ориентирован на помощь самым маленьким гражданам - детям до четырех лет, предлагая многодетным семьям и одиноким матерям доступ к психолого-педагогической, юридической и социальной поддержке.

«С учетом того, что 2024 год объявлен Президентом Владимиром Путиным Годом семьи, особенно приятно видеть реализацию таких уникальных проектов в нашем регионе именно сейчас. Эти инициативы делают наш мир теплее и добрее», - подчеркнула глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Кроме того, функционирует программа «Социальная бабушка», в которую вошли активные жители и волонтеры города. В рамках этой программы был проведен строгий отбор, в результате которого десять женщин старшего поколения были выбраны для участия.

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Мытищи
24 мая 2024, 21:20
Сквер около предприятия в Мытищах преобразят после реконструкции
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Сквер около Особого конструкторского бюро кабельной промышленности в Мытищах реконструируют. В планах — организация зоны отдыха, обновление парковки, а также установка стелы в честь истории предприятия.

Исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник, председатель Совета депутатов Андрей Гореликов и представители «Управления благоустройства» обсудили с сотрудниками Особого конструкторского бюро кабельной промышленности планы по обновлению прилегающего сквера.

«Пешеходная зона пользуется большой популярностью у жителей, поэтому мы хотим благоустроить ее в соответствии с современными стандартами», - отметил Олег Сотник.

Проект реконструкции включает организацию зоны отдыха со скамейками и торшерным освещением. Также по просьбе сотрудников предприятия будет проработана схема движения и парковок на территории бюро. Руководство «ОКБ КП» планирует установить стелу в честь истории и традиций предприятия.

Работы по благоустройству сквера начнутся в середине июня и завершатся до конца третьего квартала 2024 года.

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Благоустройство Мытищи
24 мая 2024, 21:13
Более 100 загородных лагерей в Подмосковье примут детей этим летом
Телеканал «360»
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Лето не за горами, а это значит, что детские оздоровительные лагеря готовы принять юных воспитанников и создать им все условия для качественного отдыха. Какой досуг подготовлен для маленьких жителей Подмосковья и, как родителям выбрать лагерь, рассказала начальник управления по делам семьи, детей и демографического развития Министерства социального развития Московской области Наталья Украинцева в интервью Анне Балуевой на 360.ru.

Московская область входит в пятерку регионов с самым большим количеством загородных лагерей. Подмосковье занимает вторую строчку рейтинга, а обгоняет его область лишь Татарстан.

«У нас 105 загородных лагерей, которые в этом году примут порядка 100 тысяч детей за все лето. Лагеря расположены не во всех городах, в 26 городских округах эти лагеря расположены, но охват будет именно такой», - рассказала Наталья Украинцева.

В регионе также предусмотрен большой спектр услуг для многодетных семей и семей с низким доходом - им выделяют бесплатные путевки в лагеря. Кроме того, для многодетных родителей предусмотрена компенсация путевки, причем, чем ниже доход - тем выше размер компенсации. Для получения компенсации необходимо подать заявку на региональном портале госуслуг и приложить необходимые документы. Услуга предоставляется в течение семи дней.

Кроме того, на территории Московской области особое внимание уделяют детям участников специальной военной операции. Для них предусмотрена отдельная программа.

«Эта программа уже второй год. Она успешно достаточно в прошлом году взяла старт. Мы выделили лагерь отдельный - лагерь „Литвиново“. Этот лагерь в прошлом году вошел в десятку лучших в Российской Федерации. Он принимает детей участников СВО - это три тысячи детей за лето», - поделилась Наталья Украинцева.

Также популярны среди семей с низкими доходами и семей из семейных центров путевки на море. Уже 26 мая первая смена детей отправится поездом в Анапу и Геленджик. При этом летний отдых полностью оплачивается.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летних лагерях для детей в Подмосковье. Он подчеркнул, что особое внимание уделяется семьям, чьи отцы находятся в зоне СВО.

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Отдых Дети

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