Регистрация на детские забеги полумарафона в Сергиевом Посаде начнется 14 июня

Детские забеги полумарафона «Сергиевым путем» пройдут в Подмосковье 13 июля. Регистрация на участие в спортивном событии откроется 14 июня на сайте , сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Юным спортсменам от четырех до 11 лет на выбор предложат дистанции в 300 и 600 метров. Взрослые участники смогут проверить свои силы в дистанциях на три, пять, десять и 21,1 километра. Старт будет дан на Красногорской площади.

Напомним, маршрут участников будет проходить по центральным улицам и вдоль основных достопримечательностей округа. После забега все желающие смогут посетить Троице-Сергиеву Лавру, Гефсиманский Черниговский скит, а также приложиться к мощам Преподобного Сергия Радонежского.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».