Региональный семинар по инновациям в педагогике провели в Лобне
В Лобне в школе № 9 прошел региональный семинар «Внедрение инновационных образовательных технологий в практику профильного обучения в условиях общеобразовательной школы». На мероприятии встретились представители образовательных учреждений муниципалитета, заинтересованные в развитии и совершенствовании методик преподавания.
Спикеры рассказали участникам о том, как можно использовать дополнительное образование для углубленного изучения предметов. Они поделились своим опытом о том, как правильно организовать учебу в классах с углубленным изучением предметов, как создать такой класс и что нужно для его успешной работы.
Особенно интересной частью семинара стал тренинг, где учителя могли научиться составлять учебные планы для таких классов.
Участники встречи высоко оценили полученную информацию и подчеркнули важность таких мероприятий для обмена опытом и идеями.
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