10 апреля 2024, 13:48

Региональный семинар по инновациям в педагогике провели в Лобне

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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В Лобне в школе № 9 прошел региональный семинар «Внедрение инновационных образовательных технологий в практику профильного обучения в условиях общеобразовательной школы». На мероприятии встретились представители образовательных учреждений муниципалитета, заинтересованные в развитии и совершенствовании методик преподавания.

Спикеры рассказали участникам о том, как можно использовать дополнительное образование для углубленного изучения предметов. Они поделились своим опытом о том, как правильно организовать учебу в классах с углубленным изучением предметов, как создать такой класс и что нужно для его успешной работы.

Особенно интересной частью семинара стал тренинг, где учителя могли научиться составлять учебные планы для таких классов.

Участники встречи высоко оценили полученную информацию и подчеркнули важность таких мероприятий для обмена опытом и идеями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Школы Лобня
10 апреля 2024, 14:06
Лучшие авторские скворечники выбрали на конкурсе в Лобне
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В парке Киово прошел праздник «Пернатые в парках». На мероприятии подвели итоги конкурса скворечников для птиц, которые своими руками сделали жители Лобни.

Участие в конкурсе приняли не только дети и взрослые, но и целые классы школ и группы детских садов городского округа. Всего подготовили 58 уникальных и креативных работ.

После церемонии награждения победителей и участников конкурса грамотами, все желающие вместе с сотрудниками парка развесили скворечники на деревьях.

Для всех участников праздника «Пернатые в парках» воспитанники театральной мастерской Милены Домингес «Голоса» викторины и интересную игровую программу. Гости парка смогли не только проверить свои знания о птицах, но и хорошо провести время, участвуя в зажигательных играх.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Лобня конкурсы Парки
10 апреля 2024, 14:04
Писательница из Воскресенска Ольга Новикова презентовала новую книгу
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Во дворце культуры «Химик» состоялась презентация книги Ольги Новиковой «Все для внучки Сонечки». Этот сборник объединил стихотворения, вдохновленные ее младшей внучкой, а также личные воспоминания автора.

Писательница рассказала, что книга - это ее дань любви к внучке Сонечке. В ней можно найти множество живописных образов, напоминающих о беззаботных днях детства. В прошлом году Ольга Новикова также опубликовала похожий сборник, посвященный внуку Диме.

Ольга Новикова, родившаяся и проживающая в Воскресенске, известна как автор многочисленных стихотворений, многие из которых положены на музыку. Она активно участвует в литературной жизни города как член Союза писателей России и Академии российской словесности, заслужив статус заслуженного поэта Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Книги Воскресенск
10 апреля 2024, 13:55
Федеральная проверка готовности к пожароопасному сезону началась в Подмосковье
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Комиссия Департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу начала проверку готовности Комитета лесного хозяйства Подмосковья к пожароопасному сезону 2024 года. Контрольные мероприятия проводятся с 8 по 19 апреля.

Вице-премьер правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов, объяснил, что проверка проводится по 28 критериям, включая готовность лесопожарных подразделений, техники, оборудования, штата сотрудников.

В ходе проверки комиссия осуществляет выезды на лесопожарные станции и лесничества области. Кроме того, проверяются необходимые документы, выполнение мероприятий по организации подготовки к пожароопасному сезону, заключение контрактов и другие обязательные критерии.

Владислав Мурашов также подчеркнул важность своевременной проверки и подготовки к предстоящему пожароопасному сезону.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону.

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Пожары Сельское хозяйство Лесные пожары
10 апреля 2024, 13:55
Росгвардия обеспечила безопасность на праздновании Ураза-байрама в Подмосковье
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Более 800 военнослужащих и сотрудников Росгвардии по Московской области совместно с коллегами из других правоохранительных структур обеспечивали безопасность празднования Ураза-байрама 10 апреля. Во всех местах проведения мероприятий организовали дежурства.

Накануне стражи порядка провели профилактические осмотры территорий, а маршруты патрулирования экипажей групп задержания максимально приблизили к местам проведения массовых мероприятий.

Праздник окончания Рамадана посетили более 89 тысяч верующих в Подмосковье. Нарушений общественного порядка не допущено.

Ураза-байрам на протяжении столетий олицетворяет стремление к нравственному совершенствованию, радость обновления, чистоту поступков и помыслов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении мусульман с праздником.

Праздники Росгвардия

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