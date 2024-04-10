Региональный семинар по инновациям в педагогике провели в Лобне

Спикеры рассказали участникам о том, как можно использовать дополнительное образование для углубленного изучения предметов. Они поделились своим опытом о том, как правильно организовать учебу в классах с углубленным изучением предметов, как создать такой класс и что нужно для его успешной работы.

Особенно интересной частью семинара стал тренинг, где учителя могли научиться составлять учебные планы для таких классов.

Участники встречи высоко оценили полученную информацию и подчеркнули важность таких мероприятий для обмена опытом и идеями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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